Радев направи големи рокади по високите етажи
Бяха назначени нови 28 областни управители
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Бяха назначени нови 28 областни управители
Предвидено е и освобождаване на заместник-председател на ДАНС
Ето какъв ще е дневният ред на МС на 13 май
Вече няма никакви съмнения, отсече лидерът на ИТН
Ето кои са новите хора
Кабинетът смени 28 души
Тримата встъпват в длъжност веднага, тъй като предшествениците им са освободени
Трима напускат постовете си
Вчера беше едно гнусно делкане тука, заяви лидерът на ДПС-Ново начало
Той призова областните управители на ДПС днес още да напуснат постовете си
Състоянието на държавния бюджет е критично, заяви още тя
Рекетът на доганистите продължава
Първо заседание на Съвета за съвместно управление
Кабинетът отпусна 100 млн. лв. за провеждането на вота
Със същото решение са освободени досега заемащите длъжността
Кърджали, Пловдив, Търговище и Хасково с нови областни управители
На 4 области
Ето новите назначени
Те са избрани с консенсус между двете парламентарни групи, които подкрепят правителството
Обсъждат се имената на шестима областни управители