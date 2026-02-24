Слави избухна! Разкри на кого е кабинетът и кой е Пепеляшка

Дори и някой да е имал съмнения за това дали служебното правителство всъщност е еднопартиен кабинет на ППДБ, от днес нататък вече не би трябвало да има никакви съмнения. До днес беше ясно, че след като фигурата на Андрей Гюров е бивш председател на парламентарната група на ПП, съвсем логично е служебният кабинет да е от членове на ППДБ или от симпатизанти на ППДБ. Или скрити лимонки на ППДБ. Това написа лидерът на ИТН Слави Трифонов в пост във фейсбук.
Ето какво още заяви Слави Трифонов:
Беше кристално ясно, че служебният кабинет няма да е от професионалисти или така наречени експерти, а ще бъде на ППДБ. И ето днешното доказателство. Министър-председателят Андрей Гюров смени всички областни управители и сложи хора на коя партия? Е, как коя - ППДБ. Ето ви доказателство:
Списък на „новите“ областни управители:
Благоевград - Николай Куколев - ПП
Бургас - Добромир Гюлев – ДБ
Варна - Атанас Михов - ПП
Велико Търново - Валентин Михайлов - ПП
Видин - Иван Иванов – ДСБ
Враца - Стефан Стефанов - ПП
Габрово - Асен Даскалов - ДСБ
Добрич - Асен Атанасов - ПП
Кърджали - Здравко Тодоров - ДСБ
Кюстендил - Кристиан Иванчов – ПП
Ловеч - Поля Върбанова – ДСБ
Монтана - Михаил Иванов - ДСБ
Пазарджик - Любомир Гечев - ПП
Перник - Георги Недев - ДСБ
Плевен - Александър Йотков – ДБ
Пловдив - Владислав Попов – ПП
Русе - Орлин Пенков - ПП
Разград - Огнян Обрешков – ДБ
Силистра - Димитър Караджов - Радев/БСП
Сливен - Маринчо Христов - ПП
Смолян - Зарко Маринов - ДБ
София - Вяра Тодева - ПП
Софийска област - Иван Димитров - ДСБ
Стара Загора - Ива Радева - ДСБ
Търговище - Радослав Бойчев – ПП
Хасково - Гинка Райчева – ПП
Шумен - Марин Маринов - ПП
Ямбол - Биляна Кавалджиева-Димитрова - ПП
Е, има един на бившия президент Радев - областният управител на Силистра, но той вероятно е за ордьовър. Ордьовър към основното ястие, според тях, коалиция между ППДБ и бъдещата партия на Радев.
Вижте сега, никой друг не си е позволявал да бъде толкова нагъл в политически план. Всички други политици са имали екзистенц-минимум, който да не им позволява да бъдат толкова еднопартийно нагли. Не знам - заради срам или заради правилата на старата и логична Конституция, кой знае… Но не са правили така. Но ППДБ - те са „солта на земята“. На тях всичко им е позволено.
Като приказка, в която Пепеляшка е Асен Василев, който се превръща в принцеса, а тиквата е правителството на Гюров, което се превръща в каляската на ППДБ. Не знам дали ми е хубава метафората, ама е вярна.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com