Слави избухна! Разкри на кого е кабинетът и кой е Пепеляшка

Дори и някой да е имал съмнения за това дали служебното правителство всъщност е еднопартиен кабинет на ППДБ, от днес нататък вече не би трябвало да има никакви съмнения. До днес беше ясно, че след като фигурата на Андрей Гюров е бивш председател на парламентарната група на ПП, съвсем логично е служебният кабинет да е от членове на ППДБ или от симпатизанти на ППДБ. Или скрити лимонки на ППДБ. Това написа лидерът на ИТН Слави Трифонов в пост във фейсбук.

Ето какво още заяви Слави Трифонов:

Беше кристално ясно, че служебният кабинет няма да е от професионалисти или така наречени експерти, а ще бъде на ППДБ. И ето днешното доказателство. Министър-председателят Андрей Гюров смени всички областни управители и сложи хора на коя партия? Е, как коя - ППДБ. Ето ви доказателство:

Списък на „новите“ областни управители:

Благоевград - Николай Куколев - ПП

Бургас - Добромир Гюлев – ДБ

Варна - Атанас Михов - ПП

Велико Търново - Валентин Михайлов - ПП

Видин - Иван Иванов – ДСБ

Враца - Стефан Стефанов - ПП

Габрово - Асен Даскалов - ДСБ

Добрич - Асен Атанасов - ПП

Кърджали - Здравко Тодоров - ДСБ

Кюстендил - Кристиан Иванчов – ПП

Ловеч - Поля Върбанова – ДСБ

Монтана - Михаил Иванов - ДСБ

Пазарджик - Любомир Гечев - ПП

Перник - Георги Недев - ДСБ

Плевен - Александър Йотков – ДБ

Пловдив - Владислав Попов – ПП

Русе - Орлин Пенков - ПП

Разград - Огнян Обрешков – ДБ

Силистра - Димитър Караджов - Радев/БСП

Сливен - Маринчо Христов - ПП

Смолян - Зарко Маринов - ДБ

София - Вяра Тодева - ПП

Софийска област - Иван Димитров - ДСБ

Стара Загора - Ива Радева - ДСБ

Търговище - Радослав Бойчев – ПП

Хасково - Гинка Райчева – ПП

Шумен - Марин Маринов - ПП

Ямбол - Биляна Кавалджиева-Димитрова - ПП

Е, има един на бившия президент Радев - областният управител на Силистра, но той вероятно е за ордьовър. Ордьовър към основното ястие, според тях, коалиция между ППДБ и бъдещата партия на Радев.

Вижте сега, никой друг не си е позволявал да бъде толкова нагъл в политически план. Всички други политици са имали екзистенц-минимум, който да не им позволява да бъдат толкова еднопартийно нагли. Не знам - заради срам или заради правилата на старата и логична Конституция, кой знае… Но не са правили така. Но ППДБ - те са „солта на земята“. На тях всичко им е позволено.

Като приказка, в която Пепеляшка е Асен Василев, който се превръща в принцеса, а тиквата е правителството на Гюров, което се превръща в каляската на ППДБ. Не знам дали ми е хубава метафората, ама е вярна.

