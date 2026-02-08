Слави разкри за тежка загуба и избухна: Откачено е човек да прави такива неща!

Лидерът на ИТН Слави Трифонов коментира поредния случай на изтезания на животни с цел заснемане на видеа. Случаят от село Царевец доби популярност като "Къщата на ужасите". Там мъж и жена в продължение на над 10 години са разпространявали тези видеоклипове срещу заплащане.

Ето какво каза Слави в стори във Фейсбук:

"Имам четири кучета - прекрасни, изумителни същества. За тях ние сме само целият им свят, целият смисъл на живота - тяхното приятелство и тяхната любов. Много хора са написали песни и книги за кучетата. Затова както за вас, така и за мен е шокиращо и отвратително, което са направили тези две двойки - едната в Перник, другата до Свищов.

Тези хора са психопати, нормален човек не може да го направи. Те трябва да бъдат преследвани и съдени с цялата строгост на закона, а пък аз ще направя каквото зависи от мен в следващото Народно събрание законът да бъде още по-жесток към хора, които извършват подобни действия. Това е задължително.

Подписах я, защото смятам, че е важно, дали ще стане - не знам, но е важно да се случи нещо подобно. Обръщам се към всички вас, които обичате животните, да я подпишете.

Едното ми куче почина и все едно почина човек. Това се случи преди няколко месеца, а още ми е прясно. Откачено е човек да прави такива неща".

