Андрей Райчев за избора на Крум Зарков: Скандален, но неизбежен!

Изборът на Крум Зарков за председател на БСП предизвика остри реакции и отвори дълбок дебат за състоянието и бъдещето на партията. Социологът Андрей Райчев определи решението на конгреса като „скандално“, но едновременно с това като симптом и последен шанс за левицата да излезе от продължителната си вътрешна криза.

По думите на Райчев, Зарков е фигура, която рязко се различава от традиционния партиен елит. Той не произхожда от утвърдените фамилии, няма биография, свързана с апарата и вътрешните йерархии, които доминираха партията през последните десетилетия. Именно това прави избора му толкова необичаен и толкова рисков.

Според социолога БСП е платила висока цена за поведение, възприемано от собствения й електорат като прислужване и подчинение, включително чрез ключови парламентарни решения в предишни управления. В този смисъл вотът за Зарков не е просто кадрова промяна, а опит за откъсване от модел, който е изчерпал доверието си.

Политологът Димитър Ганев насочи вниманието към начина, по който е взето решението. Според него случилото се на конгреса е изключение за българската партийна практика. Националният съвет и делегатите са наложили избор, който не съвпада с предпочитанията на действащото ръководство. Това, по думите му, е класически инстинкт за самосъхранение на организация, изправена пред сериозна опасност.

Анализът вътре в партията е бил безпощаден. От едната страна стоят натрупаните негативи от участие в непопулярни управленски формули, а от другата - появата на нови политически играчи, които директно навлизат в лявото пространство и застрашават традиционния електорат на БСП. В този контекст изборът на Зарков изглежда едновременно като ход на отчаяние и като рационален опит за рестарт.

И Райчев, и Ганев са единодушни, че новото ръководство няма да получи кредит на доверие във времето. Предстоящите избори, ниското обществено доверие и фрагментацията в левия спектър ще поставят Зарков под незабавен и безкомпромисен тест. За БСП този избор вече не е въпрос на обновление, а на политическо оцеляване.

