Крум Зарков: Няма нов шериф в БСП, има нов метод
Новият лидер каза какви са отношенията на партията му с Радев
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Новият лидер каза какви са отношенията на партията му с Радев
Новият лидер на БСП заяви, че към партията няма отправено подобно искане
Партията търси спасение от електорален срив и нови леви конкуренти
След остър вътрешен дебат социалистите избраха Крум Зарков
Приема поздравления в центъра на залата
БСП винаги е поставяла държавните интереси над партийните, каза зам.-председателят на червената група в НС
Започва голямата надпревара за новия председател на Столетницата
На България ѝ трябва лява партия, каза социалният министър в оставка
БСП е доста кръвожадна партия - иска да пренесе Зафиров в жертва, каза Добрева
Ако го направи, следващите й битки ще са по-лесни, казла лидерът на столичните социалисти
Кърджали. Историкът Георги Кючуков е новият лидер на БСП Кърджали. Той бе избран единодушно от делегатите на конференцията на най-голямата партийна о...