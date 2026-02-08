Крум Зарков отряза спекулациите за общо явяване с Радев

Към момента в БСП не е постъпвало искане от страна на Румен Радев за съвместно явяване на изборите. Това заяви в интервю за Нова телевизия новоизбраният председател на БСП Крум Зарков, като подчерта, че подобен сценарий няма политическа логика на този етап.

Зарков обясни, че не е воден никакъв разговор за коалиране и че изборът му за лидер е станал едва предишния ден. По думите му спекулациите се дължат повече на външни интерпретации, отколкото на реални процеси в партията. Той бе категоричен, че решението за неговото избиране не е резултат от договорки или предварителни сценарии.

Новият лидер на социалистите коментира и състоянието на партията, като подчерта, че БСП е политическа общност с дълбоки корени и дългосрочно бъдеще. Според него анализите, които подценяват партията, често стъпват върху моментни впечатления, а не върху реалната ѝ структура и вътрешна динамика.

Зарков заяви, че изборът му е станал възможен благодарение на подкрепа от редови членове и делегати, включително в разрез с нагласите на предишното ръководство. По думите му това показва, че в БСП съществува вътрешна енергия за промяна и възстановяване на доверието.

Той подчерта, че партията се готви за предстоящите избори със смирение и самокритичност, но и с увереност, че може да излезе по-силна от допуснатите грешки.

По темата за вътрешните напрежения той направи разграничение между естествените идеологически спорове и умишлено създаваните разделения, които според него подкопават партията отвътре. Именно към вторите, подчерта Зарков, ръководството ще бъде особено внимателно.

Коментирайки случая „Петрохан“, председателят на БСП заяви, че е дълбоко потресен и призова институциите да си свършат работата без спекулации и политически натиск. По думите му подобни трагедии напомнят, че политиката не е абстрактен дебат, а отговорност към реалния живот и сигурността на хората.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com