Червен рекорд! 52-ма в битката за лидер на БСП, двама фаворити

Абсолютен рекорд отбеляза БСП. 52 предложения за лидер на БСП са постъпили в деловодството на днешния 51-ви конгрес на Столетницата. Номинациите са от общинските организации на партията. Повечето от кандидатите са си направили отвод и в момента са оставали 18 имена. Има и такива кандидати като социалист от "Младост", който не е дошъл на конгреса и няма как да си направи отвод, съобщиха за "Стандарт" делегати.

Председателят на Комисията по предложенията Румяна Сидерова съобщи още една шотираща новина пред делегатите на конгреса. Тя посочи, че в списъка има и хора, които са напуснали БСП.

Сред номинираните за лидерския пост са Крум Зарков, Борислав Гуцанов, Калоян Паргов, Иван Таков, Габриел Вълков, Атанас Зафиров, Атанас Атанасов, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Петър Витанов, Румен Овчаров и Сергей Станишев.

Атанас Зафиров подаде оставка с отчета си пред конгреса и заяви, че няма да се кандидатира отново за лидер. След него отводи си направиха зам.-председателят на БСП Калоян Паргов и лидерът на ПГ на БСП Драгомир Стойнев.

Благодаря за номинациите, но аз няма да бъда кандидат за председател на днешния конгрес, заяви Стойнев. По думите му рязкото и силно лидерство е риск, колкото и слабото и безволевото лидерство.



Калоян Паргов каза, че няма да се включи в състезанието за лидер на БСП, защото не иска да разтроява и разчетворява гласовете. Виждам поне двама, които искат да отидат докрай, посочи той.



Няма нужда да се подлагаме на нескончаеми нощни избори. Затова ще направя крачка встрани, защото искам да си тръгнем не обидени, а обединени, заяви Калоян Паргов. БСП може без всекиго от нас, но България не може без БСП, категоричен бе той. Паргов посочи пред делегатите, че в този драматичен момент трябва всички да мислят как заедно да спасят тази партия и идея, участвайки в следващия парламент.

Двама са фаворитите за лидерския пост в БСП, научи "Стандарт". Това са Крум Зарков и Борислав Гуцанов. Социалисти твърдят, че е възможно новият председател да бъде избран още на първи тур.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com