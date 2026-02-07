Паргов мина встрани. Заговори за бъдещето и кончината на БСП (НА ЖИВО)

Зам.-председателят на БСП Калоян Паргов, когото мнозина социалисти номинираха за лидер, предричайки му огромни шансове да спечели вота на 51-вия конгрес на партията, мина встрани. В силно изказване пред най-висшия форум на социалистите той обяви, че няма да се кандидатира за лидер.

Казах, че ще отговоря на въпроса кандидатирам ли се за лидер в 13:15 часа. Този момент дойде. В този драматичен момент, в който толкова трудно се събрахме, в който всички сме угрижени за съдбата на партията и лявото в България, днес трябва да мислим как заедно да спасим БСП и да присъстваме в следващото НС. Не искам да бъда част от разединението, защото предупредих, че този конгрес може да бъде както обединителен, така и разединителен, заяви Паргов.

Егото е проваляло много партии, дори империи. Аз моето го тренирам редовно. Решението ми е плод на размисъл в рамките на цял месец. Няма нужда да се подлагаме на нескончаеми нощни избори. Ще направя крачка встрани, защото искам да си тръгнем не обидени, а не обединени. Няма да се включа в надпреварата, за да не разтроя и разчетворя гласовете. Виждам двама решени да вървят докрай, мотивира решението си Паргов.

БСП стигна до края на историята си, до края на пътя си. Всички ние с нашите имена тук и сега ще подпечатаме или бъдещето, или кончината на партията, което ще ни окичи или със слава или със срам, предупреди Калоян Паргов.

"Много ми се иска всичко тук да е за добро, но може и да е за лошо, което само от нас зависи. Много красиво, но като клише звучи призивът да се обединим. Да се обединим с кого? Да се обединим като група хора, които са имали щастието да са заедно и са се събрали в тази зала?

Да се обединим като съпартийци, които са изхвърлили от речника си думи като другарство и взаимопомощ, които се оглеждат за ново партньорство или както винаги сме го правили - да се обединим около принципи, идеи, които са разписани на хартия от хора посветили живота си на тях", каза в речта си пред конгреса Паргов.

Нима сме забравили кое е онова голямо нещо, което ни свързва и ни кара да се наричаме съмишленици и другари?! Днес е времето да си го припомним. Кое е нашето символ верую, нашата идеология? От учредяването си като партия ние винаги сме били за чиста и свята република, винаги в Европа и никога против Русия. Нова са нашите червени линии. Това са границите в отношенията ни с другите партии които не трябва да преминаваме и не е трябвало да преминаваме, каза Паргов.

Хората не престанаха да вярват в идеите, престанаха да вярват в техния носител БСП, посочи зам.-председателят на БСП.

Сега е време за сетното усилие да се опитаме заедно да се върнем на пътя на тези идеи така, както ги чувстваме в сърцата и умовете си. Не се сещам за друг начин да оцелеем и да си върнем привлекателния образ, каза Калоян Паргов.

БСП винаги е била по-особена партия, различна от другите, а станахме една от всичките. Затова не искам да се разпиляваме във второстепенни въпроси, да затъваме в крамоли и да си тръгваме обидени. Да се изкачим на нивото на отговорността, която носи предисторията на нашата социалистическа идея, каза Паргов.

И заключи: "БСП може без всеки от нас, но България не може без БСП. Нека това е едно от посланията които ще отправим към България".

Призивът му бе посрещнат с бурни аплодисменти.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com