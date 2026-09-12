Калоян Паргов с ключови думи за Кирил Вълчев. Каза кой може да стигне до балотаж
Той изрази и мнение относно победата на „Алтернатива за Германия”
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Той изрази и мнение относно победата на „Алтернатива за Германия”
Според него кандидатът, стигнал до балотаж срещу нея, ще се позиционира като основна опозиция на „Прогресивна България“
Още преди година призовах Румен Радев да върне жеста и да подкрепи Илияна Йотова, припомни членът на Националния съвет на БСП
Предлаган МОН да внесе национална програма "Народните будители и Аз“, каза основателят на института
Както народът е казал: Дума дупка не прави, но за Дума се гони до дупка, заяви топ социалистът
БСП изглежда превзета отвътре, каза бившият зам.-председател на БСП
Експертите на СИНПИ очертаха стратегическите приоритети за България
Темата е "Възможен ли е национален консенсус в условията на глобална несигурност и трансформация? По кои стратегически приоритети?“
По думите му това е национален подвиг, който обединява гражданското общество
Той коментира и случая "Петрохан"
Отказа се от надпреварата за лидер
Заместник-председателят е категоричен, че Атанас Зафиров няма да бъде преизбран
БСП е доста кръвожадна партия - иска да пренесе Зафиров в жертва, каза Добрева
Посочи голямата опасност за БСП
БСП има нужда от смяна на лицата, ясна самооценка и недвусмислени позиции по ключови теми, каза зам.-председателят на социалистите
Решението на президента Радев да размести политическите пластове се надявам да е за доброто на България, каза зам.-шефът на социалистите
Бюджетът не беше харесан от никого – освен от социалистите
БСП иска бързи избори, заяви зам.-председателят на соцпартията
Със синдикатите имаме единомислие както по бюджета, така и по предстоящата данъчно-осигурителна реформа, посочи зам.-председателят на БСП
Днес препотвърждаваме нашия Апел за мир и равна сигурност на Балканите, каза председателят на СИНПИ