Паргов очерта исторически залог при победа на Илияна Йотова

Успехът на Илияна Йотова на президентските избори ще доведе до два прецедента в най-новата история на България - за първи път жена ще бъде избрана за президент и за първи път действащ вицепрезидент ще спечели изборите за държавен глава. Това заяви Калоян Паргов - член на Националния съвет на БСП и основател на СИНПИ, пред „България он ер“.

„Илияна Йотова безспорно е човек с дълга политическа кариера. Минала е през всички нива - и партийни, и институционални“, отбеляза Паргов.

По думите му Росен Плевнелиев и Румен Радев, а донякъде и Петър Стоянов, не са били професионални политици при избирането си за президент, докато Йотова има повече от 20 години политически опит.

Паргов смята, че за вицепрезидент до Йотова е добре да бъде избран мъж. Според него решението ще бъде взето от самата Йотова и подкрепящите я основни политически сили - БСП и „Прогресивна България“, като разговорите се водят лично от нея.

Според Паргов кандидатът, който достигне до балотажа срещу Йотова, ще се позиционира като основна опозиция на „Прогресивна България“. По неговата оценка ГЕРБ предварително е „развял бялото знаме“.

Той прогнозира и продължаване на силното присъствие на левицата в президентската институция след 1990 г., като посочи мандатите на Петър Младенов, Георги Първанов и Румен Радев, както и настоящия период на Илияна Йотова.

Паргов подчерта, че Йотова е част от лявото политическо пространство, но според него евентуалният й избор за президент сам по себе си няма да направи БСП по-значима политическа сила.