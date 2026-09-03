За изборите: Йотова е фаворит, голямата неизвестна може да се окаже Волгин

Илияна Йотова влиза в президентската кампания от най-силната стартова позиция, а голямата интрига постепенно се измества към въпроса кой може да стигне до пряк сблъсък с нея на балотаж. Андрей Гюров вече е в надпреварата, но окончателната картина ще зависи и от решенията на ГЕРБ и „Възраждане“. Сред обсъжданите имена за кандидат на „Възраждане“ е евродепутатът Петър Волгин, чието евентуално включване би добавило силен и добре разпознаваем участник в състезанието. Междувременно Йотова вече получи официалната подкрепа на управляващата „Прогресивна България“, както и на БСП.

Йотова тръгва с голяма преднина

Според пиар експерта Диана Дамянова в момента има един кандидат с много голямо предимство и множество претенденти, които се борят за възможността да стигнат до прякото състезание с него. Тя обаче подчерта, че картината няма да бъде окончателна, докато ГЕРБ не реши дали ще издигне собствена кандидатура.

„ГЕРБ е в ситуация, в която трябва да направи това, което ще му причини по-малко зло - да извади кандидат и той евентуално да се окаже пети, доста ще боли, или да не извади кандидат и тогава съвсем да се разпадне в партиен смисъл. В този смисъл ние още не знаем какви са потенциалните съперници на Илияна Йотова“, заяви Дамянова пред Нова телевизия.

„Прогресивна България“ застана открито зад президента

За разлика от част от кандидатите, които настояват да подчертават дистанция от партийните централи, Йотова получи ясна политическа подкрепа. На 28 юли ръководните органи на „Прогресивна България“ официално подкрепиха кандидатурата й за нов президентски мандат. Самата Йотова благодари както на премиера Румен Радев, така и на управляващата формация и гражданските организации, застанали зад нея.

Подкрепата беше потвърдена и от представители на управляващото мнозинство. В края на август зам.-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от „Прогресивна България“ определи Йотова като достоен кандидат за държавен глава. БСП също застана единодушно зад нея, като председателят Крум Зарков изтъкна опита й и способността й да внесе спокойствие и предвидимост в труден политически момент.

Дамянова видя любопитен парадокс при „независимите“

Диана Дамянова обърна внимание и на особеност в настоящата кампания - част от кандидатите се стараят да се дистанцират от партиите, въпреки че зад тях вече стои ясна партийна подкрепа.

„Доста неудобно се чувстват от партийната си подкрепа. В същото време ще се явят няколко партийни кандидати. Интересно е на кого българският народ ще даде малко повече сила - на тези, които се крият от партийните кандидатури, макар че са партийни кандидати, или на тези, които съвсем откровено застават“, каза тя.

Това поставя различна рамка около кандидатурата на Йотова. Тя не крие политическата подкрепа зад себе си, а „Прогресивна България“ официално и публично пое ангажимент към кандидатурата й още през юли.

Голямата битка е и за бъдещето на опозицията

Социологът Кънчо Стойчев вижда особен залог на президентския вот за опозиционните формации. Според него именно там предстои борба за преструктуриране и оцеляване. „Тя трябва да се структурира, обновява, оцелява, там е основната интрига“, заяви Стойчев.

Той коментира и дилемата пред ГЕРБ. Според него голяма част от симпатизантите на партията естествено очакват тя да участва със свой кандидат, вместо да остане извън президентското състезание. „ГЕРБ не е партия от вчера, има някакви корени и голямата част от симпатизантите на ГЕРБ искат да играят за своя отбор и това е нормално“, каза социологът.

Петър Волгин

Още една фигура може съществено да промени конфигурацията на първия тур. „Възраждане“ вече официално обяви, че ще участва със собствен кандидат за президент и вицепрезидент. Депутатът Коста Стоянов отказа да назове име, но БНР съобщи, позовавайки се на неофициални източници, че сред обсъжданите възможности е журналистът и настоящ евродепутат Петър Волгин.

Волгин е член на Европейския парламент от „Възраждане“ и част от групата „Европа на суверенните нации“. Преди политическата си кариера той работи повече от три десетилетия в Българското национално радио и е сред най-разпознаваемите публични лица, свързани с партията.

Кънчо Стойчев не коментира конкретно шансовете на Волгин, но очерта потенциала, който би имала силна кандидатура в този политически сегмент. „Във всяко едно общество, включително българското, има радикални настроения и групи, които търсят своята изява. Волгин би могъл да стане гръмоотвод за тези радикални, като те не са нито леви, нито десни. Силна кандидатура в радикалния спектър винаги има потенциал“, заяви социологът.

Подобна кандидатура би добавила още една ясно разпознаваема политическа линия към изборите. Самият Волгин през февруари заяви, че „Възраждане“ защитава различен политически курс и подчерта различията си както с ПП-ДБ, така и с проекта на Румен Радев.

Изборът може да покаже кой е алтернативата

Според Диана Дамянова президентският вот няма да промени геополитическата ориентация на България, но ще има силно значение за подреждането на политическото пространство през следващите месеци.

Тя вижда изборите и като отговор на въпроса кой ще успее да се утвърди като реална политическа алтернатива след тях. Към момента обаче Йотова влиза в кампанията с най-добрата стартова позиция - с президентски опит, публично заявена подкрепа от „Прогресивна България“ и БСП и социологическа преднина пред останалите обявени или обсъждани кандидати.