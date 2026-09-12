За изборите: Йотова е фаворит, голямата неизвестна може да се окаже Волгин
„Прогресивна България“ вече застана зад президента, Гюров търси място на балотажа, а „Възраждане“ готви собствен кандидат
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„Прогресивна България“ вече застана зад президента, Гюров търси място на балотажа, а „Възраждане“ готви собствен кандидат
в 5-звездния комплекс край Мелник
Едната позиция настоява за внимателен анализ на незаетите места, другата - за съкращения там, където администрацията не работи достатъчно добре
Поне половината от вота в чужбина ще е за Радев, категоричен бе социологът
Работодатели и синдикати заедно пълнят улицата заради кошмарните условия и бюджет
Раздават се пари, които не са произведени
300 000 разбраха, че Харвардската одисея е менте одисея, посочи Стойчев
Вижте разпределението на мандатите, според екзит пола на агенцията
Партиите на протеста искат нови избори
Расте вълна от спонсорирано ниско участие в изборите, съобщи Петко Георгиев пред БНТ
Трябва да се мисли за проблемите на хората, а не за електората като машина за избори
ДПС си проправя път за участие във властта през парадния вход. И по всичко личи, че Делян Пеевски е ключов фактор в това отношение, категоричен е соци...
Около нея би могло да възникне нещо, каза Кънчо Стойчев
Бюджетният дефицит от 3% е купуване на политическо време
Това е българска патриотична партия, каза социологът
Бойко Борисов и ГЕРБ вече са обект на нарастващо желание, изтъкна още той
Димитър Ганев пък измери щетите за Промяната
Конструкцията на кабинета изглежда нестабилна, заявява социологът Кънчо Стойчев
"Милите очи" на прощаване в парламента са начало на предизборния цирк, казва социологът
Коментар на Кънчо Стойчев