Кънчо Стойчев с най-интересната прогноза за Радев

Най-интересната и най-смела прогноза за резултата на Прогресивна България и Румен Радев направи социологът Кънчо Стойчев. В студиото на бТВ той коментира, че на 20 април сутринта, когато станат ясни и първите официални резултати от днешните избори, подкрепата за Румен Радев може да е още по-висока и той да получи над 140 депутата.

Днес всички правят сравнения с 1997 г. и Костов, но Костов получи 137 мандата мнозинство през 1997 г. при една много широка коалиция. Сега имаме истинска вълна за Радев, каза Стойчев. Той бе категоричен, че всичко зависи от това дали "Възраждане" ще запазят резултата си от 4,2 процента.

Поне половината от вота в чужбина ще е за Радев, категоричен бе Стойчев. Според него това още повече ще увеличи процентите на "Прогресивна България".

