Радев детронира Борисов. 10 изненади на вота

България затвори днес една страница от политическата си история и отвори чисто нова. Румен Радев приключи ерата Борисов и пренареди партийния пейзаж у нас.

10 изненади белязаха вота:

Рекордът на Радев - Рекордна победа отбеляза „Прогресивна България“ на днешните предсрочни парламентарни избори. За доскорошния президент гласуваха над 38 на сто от българите – резултат, който нито една партия не е постигала досега.

Активността скочи - Изключително висока бе избирателната активност. Към края на изборния ден социолозите отчитаха над 50 на сто гласували, което е по-висока активност и от изборите през април 2021. Рекордна бе избирателната активност в чужбина, където сънародниците ни чакаха по 3-4 часа, за да гласуват.

Младите излязоха - За първи път най-младите – поколението GenZ, излезе масово да гласува. Създаде си и хаш тах „Екипче за избори“, и масово пусна селфита с тоалетите си от деня на вота.

Крахът на ГЕРБ - ГЕРБ – най-дълго управлявалата партия пред последните 16 години, претърпя пълен крах. Хората на Борисов разписаха най-ниския си резултат – 15 на сто.

Успехът на БСП – Социалистите бяха на ръба за влизане в парламента. Но изборът на младия лидер Крум Зарков и ударната кампания, която той направи, обикаляйки цялата страна обърна тренда на червените.

ИТН изпадна - „Има такъв народ“ на Слави Трифонов не се класира за парламента. Въпреки днешният призив на Слави към избирателите на ИТН, който гласеше: „Покажете им, че сме трудни за убиване“, ИТН не се класира. Независимо от екзитполовете, които вещаеха влизане в парламента на „Сияние“, коалицията на Николай Повов, както и МЕЧ и „Величие“ останаха под чертата.

Най-лютата битка – Най-оспорваната борба на изборите бе за второто място. ПП-ДБ дишат във врата на ГЕРБ. Според данните на „Алфа Рисърч“ от 20,30 хората на Борисов имат 15,9%, а групата на Асен Василев – 14,1 на сто. Вотът от чужбина обаче може да повиши резултата на ПП

Социолозите взеха завоя – Социолозите и пиар експертите, които по време на цялата кампания твърдяха, че Радев ще има не повече от 90 депутата, рязко обърнаха палачинката и започнаха да говорят за мнозинство на „Прогресивна България“ и самостоятелен кабинет. Близките до ПП-ДБ пък извиха глас за коалиция с ПП-ДБ, въпреки че Румен Радев ясно каза: НЕ. Може да „гледат в една посока“ само за нов ВСС, за което трябват 160 гласа.

Проблем с машините – Масово в страната машините се оказаха пробойна. Едни не показваха час, други дата, трети пускаха бял лист без отпечатано гласуване, четвърти имаха проблем с батериите. Доста секции пък бяха стрили в ъгъла на стаите урните с хартиени бюлетини, за да принуждават хората да гласуват с машини.