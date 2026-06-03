ДПС настоя за проверка как ВиК законът ще се отрази на хората и бизнеса

Водната услуга предоставя вода, която е човешко право. Точно заради сме длъжни да задължим Министерския съвет да направи оценка, тъй като днешните промени ще доведат до по-високи цени, по-високо напрежение и абсолютно разочарование сред гражданите и малкия микробизнес, който ще се почувства ощетен. Това заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС Искра Михайлова по време на дебатите за промените в Закона за водите.

ДПС предлагаме последващ контрол върху законопроекта, последваща оценка на въздействието на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, каза Михайлова.

И призова: "Държим на това да се направи оценка на въздействието на тези текстове, как те ще се отразят на всички потребители на водната услуга в България".

При разделянето на потребителите имаме вече битови потребители, имаме някакви други потребители, които са много важни и също трябва да бъде по-ниска водата и имаме трети потребители. И питам: къде са тук малките производители? Къде са тук малките земеделски производители? Къде са тук по принцип земеделските производители? Къде са тук семейните фирми? - каза още Искра Михайлова.

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