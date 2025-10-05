Първо заседание на борда по водите. Спешни мерки
Председател е вицепремиерът Атанас Зафиров
Топлофикация София с обяснения за ремонта
Недоволните жители ще блокират кръстовището на светофара на „Горубляне”
Писмото на Пеевски не е ултиматум, а подкана да си свършим работата, каза Манол Генов
Причината е спешен ремонт
Националният борд по водите ще съсредоточи правомощия и отговорности
Нов начин за подпомагане на потребителите, предлага регулаторът
Планов ремонт спира топлата вода за 9 дни
Ще има ли недостиг на ресурс за напояване?
От три дни градът е без вода заради авария на магистрален водопровод
Плащат се, дори в жилището да не се ползва вода
Улицата ни е като бомбардирана, казват хората в Лом
Министърът на регионалното развитие каза причината
Знаков бизнесмен финансира възстановяването й
Врачанското с. Веслец без вода в разгара на лятото
Причината е авария в новия магистрален водопровод
5000 сигнала внесени за незаконни сметища
Месечен минимум за пиене става основна жизнена нужда по закон
Екоминистърът предлага който ползва до 2,8 кубика на човек, да е облагодетелстван с по-ниска цена
Иван Иванов информира, че през миналата година две дружества са надвишили социалната поносимост