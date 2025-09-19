Огромен квартал на бунт. Няма топла вода

Без парно и топла вода до Нова година остават хората в столичния квартал "Дружба" 2. От "Топлофикация София" се извиняват на клиентите си, но обясняват, че късно са открили, че се налага спешна подмяна на тръбопроводи. Чрез клип в социалните медии от дружеството заявиха, че няма да начисляват сметки на клиентите си за периода без вода, хората обаче не приемат това.

Според плана на "Топлофикация София" ремонтът трябва да започне от 2 октомври и да продължи до 30 декември.

Това вдигна хората на бунт. Вчера граждани се събраха на протест пред сградата на "Топлофикация АД" на бул. "Цариградско шосе" 28 Б.

Според Станиил Йотов, който живее в квартала повече от 30 години, става дума за "мащабна диверсия срещу населението", защото кварталът ще бъде без топла вода и парно през отоплителния сезон.

"Аз го наричам терор и геноцид срещу поне 30 000 жители на "Дружба" 2, и това да го съобщят от днес за утре. Трябва този ремонт да не се провежда в студените месеци на годината", коментира Йотов пред БНР.

Според местните жители това е недопустимо. Те питат защо ремонтът започва през октомври, а не през лятото:

"Може ли през зимния период да нямате парно, да нямате топла вода и да плащате сметки";

"Какво ще правят в училищата, в детските градини, всички като пуснат климатиците, какво ще правим";

"Надяваме се тези хора да осъзнаят какво правят и да си сменят плановете".

От дружеството вчера обясниха, че топлоподаването няма бъде спряно за всички през целия период, а ще се работи поетапно и с предсрочно възстановяване на услугата в ремонтираните участъци.

На 29 септември ще бъде представен график кога къде ще се спират парното и топлата вода.

Районният кмет Петко Краев получил като разяснение от "Топлофикация", че ремонтът не може да се отложи за другото лято: "Аварията е наистина голяма. Ако се отложи, през седмица ще има аварии". Там го уверили, че ремонтът не е започнал през лятото, защото е била в ход процедура.

От районната администрация са писали до ЕРМ - Запад, с въпрос ще издържи ли електропреносната мрежа, ако всички преминат на отопление на ток.

