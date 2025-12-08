Нова промяна с кладенците. Важен срок

Нов срок за вписване на водовземни съоръжения в регистрите по Закона за водите. Това съобщиха от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район".

С последните промени в Закона за опазване на околната среда от 28.11.2025 г.: Собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, могат да подадат заявление в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията в срок до 28 ноември 2039 г.

Собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра по чл. 118 г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите, могат да подадат заявление в срок до 28 ноември 2039 г. в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията в регистъра.

