Нова промяна с кладенците. Важен срок
Ето какво обяви Басейнова дирекция
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Ето какво обяви Басейнова дирекция
МОСВ бие аларма
Срокът за регистрация изтичаше на 28 ноември
Изображението бе разпространено от финландската телевизия Yle
Министерството на регионалното развитие и благоустройството започва проверка за изпълнението на обект “Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Ха...
Съдът в Петрич потвърди глоба от 3000 лева на Юлиян Герчев, управител на фабрика за преработка и рециклиране на пластмаса в петричкото село Капатово....