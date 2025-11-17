Много известни езера по света пресъхват или значително намаляват размерите си, основно поради комбинация от климатични промени (повишени температури, променени валежи и засилено изпарение) и отклоняване на реки за напояване, и за други нужди.

Ето най-красивите езера, които никога вече няма да видим.

Езерото Хаджигабул

Това е едно от най-големите и значими езера в Азербайджан, което се е образувало при отдръпването на Каспийско море през определен геоложки период. Езерото и заобикалящите го рибарници бяха изключително важно място за зимуване и гнездене на множество видове водоплаващи птици, включително и на застрашени видове. То привличаше хиляди мигриращи птици през зимата. Богато бе на различни видове риба - шаран, сом, щука и бял амур. Днес, по изсъхналото му дъно, вече са започнали да поникват диви треви.

Езерото Чад

Разположено на границата между Чад, Нигер, Нигерия и Камерун, езерото Чад е намаляло с около 95% от 60-те години на миналия век. Причините включват както намалените валежи, предизвикани от изменението на климата, така и нарастващото търсене на вода за напояване и населението в региона.

Голямото солено езеро

Намира се в САЩ и е най-голямото солено езеро в Западното полукълбо. То достигна исторически ниски нива през 2022 г. Загубило е вече около две трети от обема си, като основните фактори са изменението на климата и значителното отклоняване на вода за човешки нужди, което излага токсични утайки по дъното му.

Езерото Мийд

Захранван от река Колорадо, езерото Мийд също е на дъното си, като претърпя драстичен спад в нивото на водата поради продължителна мегасуша и десетилетия прекомерна употреба на вода в югозападната част на САЩ.

Езерото Поянг

Това е най-голямото сладководно езеро в Китай също се сви драстично от началото на века и е почти сухо, основно поради отклоняване на води от река Яндзъ и продължителни сухи сезони.

