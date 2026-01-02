Новият кмет на Ню Йорк обеща да даде пример на света

Новият кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани, представител на прогресивното крило на Демократическата партия, обеща по време на речта си при встъпването в длъжност „да даде пример на света“, като покаже, че „левицата може да управлява“. Изявлението бе направено по време на официалната церемония и бе разпространено от Франс прес.

„Мнозина ще ни наблюдават. Те искат да знаят дали левицата може да управлява и дали трудностите, пред които са изправени, могат да бъдат разрешени“, заяви 34-годишният Мамдани. Той допълни, че обединени и водени от решителност, нюйоркчани ще направят това, което според него градът прави най-добре – ще дадат пример на света.

Мамдани положи клетва малко след полунощ в закрита метростанция под Кметството, в присъствието на главния прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс. Той положи ръка върху Корана и така стана първият мюсюлманин, заел поста кмет на най-големия град в Съединените щати.

По-късно през деня новоизбраният кмет участва и в по-голяма церемония по встъпване в длъжност в Кметството, този път пред американския сенатор демократ Бърни Сандърс. Пред хиляди хора, събрали се в Манхатън въпреки студеното време, Мамдани потвърди, че няма да се откаже от предизборните си обещания, включително мерките срещу високите разходи за живот в града.

„Започвайки от днес, ще управляваме експанзивно и дръзко. Може не винаги да успяваме, но никога няма да бъдем обвинени, че не сме имали куража да опитаме“, каза той. Мамдани добави, че кметството няма да се колебае да използва правомощията си с цел подобряване на живота на жителите на Ню Йорк.

На церемонията присъстваха и бившият кмет Ерик Адамс, както и неговият предшественик Бил де Блазио, което подчерта приемствеността в управлението на града.

