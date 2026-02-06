Още американски санкции срещу Русия? Ето условието

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че по-нататъшните санкции срещу Русия ще зависят пряко от хода на преговорите за прекратяване на войната в Украйна. По думите му Вашингтон е готов да засили икономическия натиск, но ще изчака резултатите от дипломатическите разговори. Изявлението беше направено по време на изслушване в Сената и цитирано от Ройтерс.

Санкциите като инструмент за натиск

Бесънт подчерта, че администрацията на президента Доналд Тръмп обмисля нови санкции срещу руския сенчест флот, който се използва за заобикаляне на ограниченията върху износа на петрол. Това е мярка, която досега не е прилагана от Тръмп след завръщането му в Белия дом през януари миналата година. „Ще го обмисля. Ще видим накъде ще отведат мирните преговори“, заяви Бесънт.

Петролният натиск и ефектът му

Според финансовия министър вече наложените санкции срещу руските петролни гиганти Роснефт и Лукойл са изиграли ключова роля за това Москва да седне на масата за преговори. По думите му икономическият натиск е бил ясен сигнал, че САЩ разполагат с допълнителни инструменти, ако диалогът се провали.

Преговори с неофициални пратеници

Бесънт потвърди, че е участвал в разговори с руски представители в Маями заедно с пратеника на Тръмп Стив Уиткоф и зетя на президента Джаред Къшнър. По думите му Къшнър действа като „специален пратеник и събеседник“ в тези контакти.

Критики за конфликт на интереси

Участието на членове на семейството на президента без официален мандат предизвика критики в Сената. Демократът Анди Ким заяви, че подобна роля може да породи сериозен конфликт на интереси и да подкопае институционалната рамка на американската външна политика.

Посланието към Москва

Изявленията на Бесънт очертават твърда, но условна линия на Вашингтон – санкциите остават на масата като заплаха, а решението за тяхното разширяване ще зависи от това дали Русия е готова на реални отстъпки в преговорите за Украйна.

