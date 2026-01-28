Тръмп с ново мощно предупреждение към Иран! Какво се задава

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че към Иран се приближава още една американска „армада“, като същевременно изрази надежда Техеран да сключи споразумение с Вашингтон, предаде Ройтерс. Изказването дойде по време на среща с американски избиратели в предградие на Де Мойнс, щата Айова.

„В момента към Иран се приближава още една прекрасна армада“, каза Тръмп пред публиката, като добави, че се надява иранската страна да избере пътя на преговорите. „Надявам се да сключат споразумение“, подчерта американският президент.

Все още не е ясно дали Тръмп има предвид самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ и придружаващите го бойни кораби, които вече пристигнаха в Близкия изток, или говори за друга ударна група на Военноморските сили на САЩ, отбелязва „Таймс ъв Израел“.

Думите на президента идват на фона на засилената военна активност на САЩ в региона. По-рано Тръмп определи ситуацията около Иран като „процес на промяна“, посочвайки, че е изпратил „голяма армада“ в района, но въпреки това вярва, че Техеран искрено желае да води преговори. По думите му дипломацията остава възможен вариант.

„Те искат да сключат сделка. Зная го. Обаждаха се многократно. Искат да говорят“, заяви Тръмп в интервю за Аксиос, като отново подчерта, че Вашингтон е готов да преговаря, но от позиция на сила.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com