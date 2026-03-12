Търговска буря! САЩ подготвя нови мита срещу големи икономики

САЩ започна ново разследване срещу някои от най-големите си търговски партньори, след като Върховният съд на страната отмени ключова част от митническата политика на президента Доналд Тръмп миналия месец. Решението отвори пътя за нови действия на администрацията срещу предполагаеми нелоялни търговски практики. Новото разследване може да доведе до налагане на мита върху вносни стоки още това лято, съобщи Ройтерс.

Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър заяви, че разследването по раздел 301 от американското търговско законодателство ще обхване редица големи икономики. Сред тях са Китай, Европейският съюз, Индия, Япония, Южна Корея и Мексико.

Ако бъдат установени нелоялни търговски практики, Вашингтон може да наложи нови мита върху вносни стоки от всяка от тези държави. Според Би Би Си процедурата дава на американските власти широки правомощия да въвеждат наказателни тарифи.

Гриър заяви, че целта е разследванията да приключат преди изтичането през юли на новите временни мита, които Тръмп наложи в края на февруари.

В списъка със държави, които също са обект на разследване, са Виетнам, Тайланд, Малайзия, Камбоджа, Сингапур, Индонезия, Бангладеш, Швейцария и Норвегия.

Канада, която е вторият по големина търговски партньор на САЩ, не беше посочена като обект на новото разследване.

Новият ход идва само седмици след като Върховният съд на САЩ постанови, че митата, наложени от Доналд Тръмп на редица държави през април миналата година, са били незаконни. Решението постави под въпрос ключов инструмент от търговската политика на администрацията и принуди Вашингтон да търси нови правни механизми за защита на американската икономика.

