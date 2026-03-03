Джей Ди Ванс посочи основната причина за ударите срещу Иран

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обяви, че преговорите с Иран за ядрената програма са се провалили, след като Вашингтон е стигнал до извода, че твърденията на Техеран не издържат на проверка. В интервю за Фокс нюз той заяви, че това е довело до решението на президента Доналд Тръмп да разреши военната операция „Епична ярост“.

По думите му дипломатическите усилия са продължили до последно, но съмненията около подземните ядрени съоръжения и нивата на обогатяване на уран са направили компромиса невъзможен.

Провалът на разговорите в Женева

Ванс разкри, че американската делегация - включително специалният пратеник Стив Уиткоф, държавният секретар Марко Рубио и Джаред Къшнър - е провела поредица от целенасочени разговори с ирански представители в Женева. Целта е била ограничаване на ядрената програма в замяна на облекчаване на санкциите и избягване на по-широк военен конфликт.

Според вицепрезидента преговорите са се сблъскали със съществено разминаване. Иранската страна е настоявала, че обогатяването на уран за граждански и енергийни цели е въпрос на национална гордост. Вашингтон обаче е поставил директни въпроси защо съоръженията се изграждат на 20-30 метра под земята и защо нивото на обогатяване значително надхвърля стандартите за цивилна употреба.

Спорът за обогатяването на уран

Ванс подчерта, че САЩ не възразяват срещу производството на медицински изотопи. Проблемът по думите му са съоръженията, които могат да бъдат използвани единствено за разработване на ядрено оръжие. Той заяви, че не е убедително да се твърди, че програмата е мирна, докато паралелно се изграждат подземни обекти и се обогатява уран до нива, които са далеч над необходимите за енергийни цели.

Ключов фактор в напрежението е било обогатяването на уран до около 60 процента чистота - ниво, което не достига оръжейния праг, но значително го доближава и превишава ограниченията от ядреното споразумение от 2015 г. Това е засилило международните опасения за разпространение на ядрено оръжие и е поставило администрацията под натиск да реагира.

Операция „Епична ярост“ и стратегическата цел

Операция „Епична ярост“ е започнала на 28 февруари със съгласувани прецизни удари на американски и израелски сили срещу ракетната и ядрената инфраструктура на Иран. Според Ванс действията са имали за цел да осакатят способността на Техеран да развива оръжейна програма и да нанесат сериозен стратегически удар.

Вицепрезидентът заяви, че по време на мандата на Тръмп САЩ е унищожила способността на Иран да създаде ядрено оръжие и са го върнали значително назад. Той подчерта, че президентът търси дългосрочно решение - ясен и необратим ангажимент от страна на Техеран, че никога няма да изгражда ядрено оръжие и няма да поддържа капацитет да бъде на прага на такова.

Посланието на Вашингтон

Според Ванс Белият дом е дал възможност за дипломатическо решение, но не е получил гаранции, които да разсеят съмненията. Затова администрацията е предпочела демонстрация на сила вместо продължителни разговори без резултат. Той определи операцията като сигнал, че САЩ няма да приеме ситуация, в която Иран едновременно говори за мирна програма и изгражда инфраструктура, способна да произведе ядрена бомба.

