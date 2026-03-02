Тръмп пред CNN: Голямата вълна срещу Иран още не е започнала!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в телефонно интервю за Си Ен Ен, че американската армия нанася сериозни удари по Иран, но предупреди, че основната ескалация все още не е настъпила. По думите му операцията се развива успешно и се изпълнява с пълната мощ на американските въоръжени сили. „Нанасяме им тежки удари“, каза Тръмп. „Мисля, че всичко върви много добре. Много е мощно. Имаме най-силната армия в света и я използваме“, посочи той.

Войната „малко по график“

В интервюто Тръмп засегна очакваната продължителност на конфликта, изненадата си от мащабната ответна реакция на Иран и въпроса за бъдещото ръководство в Техеран. Според него войната не бива да се проточва прекалено дълго. „Не искам да се проточи. Винаги съм смятал, че ще продължи около четири седмици. И сме малко по график“, заяви президентът.

Попитан дали САЩ предприема действия извън военните операции, за да помогне на иранския народ да си върне контрола от режима, Тръмп отговори утвърдително: „Да, правим това. Но в момента искаме всички да стоят по домовете си. Навън не е безопасно.“

По думите му ситуацията ще стане още по-напрегната: „Дори не сме започнали да ги удряме истински. Голямата вълна още не се е случила. Големият удар идва съвсем скоро.“

„Най-голямата изненада“

Според Тръмп „най-голямата изненада“ до момента са атаките на Иран срещу арабски държави в региона - Бахрейн, Йордания, Кувейт, Катар и Обединените арабски емирства.

„Бяхме изненадани“, каза той. „Казахме им: „Ние ще се справим“, а сега те искат да се бият. И се бият агресивно. Щяха да бъдат с минимално участие, а сега настояват да бъдат въвлечени.“

За арабските лидери президентът отбеляза: „Познавам тези хора. Те са твърди и умни.“

Той заяви още, че иранците са обстрелвали хотел и жилищна сграда, което според него е предизвикало гняв сред държавите от региона. „Това вероятно беше най-голямата изненада“, добави Тръмп, като отново посочи иранската ядрена заплаха като дългогодишен източник на напрежение. „Те живееха под този тъмен облак години наред. Затова никога не можеше да има мир.“

Лидерството в Техеран под въпрос

На въпрос кой може да поеме управлението в Иран, Тръмп заяви, че ситуацията е неясна. „Не знаем кой е лидерът. Не знаем кого ще изберат. Може би ще имат късмет и ще намерят някой, който знае какво прави.“

Според него първоначалните удари са нанесли тежък удар по ръководството на страната. „Загубиха много по отношение на лидерството. Четиридесет и девет души. Беше изключителен удар.“

По думите му те са допуснали грешка, събирайки се на едно място. „Станаха малко самонадеяни. Мислеха, че не могат да бъдат засечени. Бяха засечени.“

Тръмп заяви, че в момента дори самите иранци не знаят кой ръководи страната. „Свалихме 49 лидери. Това бяха лидерите. Сега не знаем кой води страната. Те също не знаят. Малко прилича на опашка за безработни.“

Провалени преговори и военен натиск

Президентът каза, че неговият екип се е опитал да постигне споразумение с Техеран, но без успех. „Не можахме да сключим сделка с тези хора“, заяви той, като добави, че всяко ново предложение е било последвано от оттегляне на предишни ангажименти.

Според него Иран е отказал да прекрати обогатяването на уран. „Имаха целия този обогатен материал. Обмисляха да го преработят там, но всичко беше в толкова лошо състояние, че планината на практика се беше срутила“, каза Тръмп.

„Това е начинът“ да се действа срещу Иран, подчерта той. „Не трябва да се тревожим за споразумения.“

Тръмп припомни дългогодишните конфликти в региона след революцията от 1979 г. и заяви, че е поискал пълен списък на всички атаки, извършени от Иран или подкрепяни от него срещу САЩ и съюзниците им. „Ако започна да ги изброявам, още ще говоря“, каза той.

От Солеймани до „Среднощен чук“

Президентът постави настоящата операция в контекста на по-широка кампания срещу Иран. „Миналия път ликвидирахме Солеймани“, заяви той, визирайки удара от 3 януари 2020 г. срещу генерал Касем Солеймани. „Той беше изключително жесток генерал.“

Според него този удар е бил ключов. „Ако това не се беше случило, днес може би нямаше да има Израел.“

Тръмп припомни и операцията „Среднощен чук“, при която през юни 2025 г. САЩ нанесоха удари по ирански ядрени обекти. „Те бяха на месец от създаването на ядрено оръжие“, каза той.

Президентът отправи и критики към ядреното споразумение, договорено при управлението на Барак Обама. „Това беше споразумение, което даваше цялата сила на Иран. Щяха да имат ядрено оръжие преди три или четири години. Може би щяха да го използват срещу Израел. Може би срещу нас.“

„Тази сделка беше толкова лоша. Това беше път към бомбата“, заяви Тръмп.

По думите му при последните преговори Иран не е бил готов да приеме условията на САЩ. „Трябваше да го направят.“

„Всичко върви добре“, каза Тръмп в края на разговора.

