Израел удря едновременно в Иран и Ливан, разпореди масови евакуации

Израелските военни съобщиха, че нанасят едновременни въздушни удари в Иран и Ливан, като атакуват цели в Техеран и Бейрут. Операциите са насочени срещу военни обекти, свързани с иранския режим и с групировката „Хизбула“. Почти паралелно с ударите бяха издадени нови заповеди за евакуация на десетки населени места в Южен Ливан. Ескалацията идва въпреки действащо примирие, договорено със посредничеството на САЩ през ноември 2024 г.

Удари в Техеран и Бейрут

В изявление израелската армия посочи, че Военновъздушните сили са започнали целенасочени атаки срещу военни цели, които според Тел Авив принадлежат на иранския режим и на „Хизбула“. Не бяха дадени подробности за конкретните обекти или за мащаба на пораженията.

Това е първото официално потвърждение за паралелни операции на израелската армия на територията на Иран и Ливан в рамките на една и съща фаза на напрежение. Така конфликтната динамика се разширява отвъд южноливанския фронт и директно обхваща иранската столица.

Масови заповеди за евакуация

Говорителят на израелската армия Авичай Адрае публикува в социалната мрежа Х списък с 50 села и населени места в Южен Ливан, чиито жители трябва незабавно да напуснат домовете си. Военните призоваха хората да се отдалечат на поне 1000 метра от населените места и от обекти, свързани с „Хизбула“.

В съобщението се подчертава, че действията на „Хизбула“ принуждават Израелските сили за отбрана да действат решително и че няма намерение да се нанася вреда на цивилното население. Армията предупреди, че всеки, който се намира в близост до инфраструктура на групировката, излага живота си на риск.

Разширяване на зоната край Бейрут

Израелските военни повториха заповедта за евакуация на квартала Харет Хрейк в южните предградия на Бейрут и издадоха ново предупреждение за второ съседно предградие. Още в понеделник беше публикуван сходен списък със 52 населени места, които трябва да бъдат освободени.

Въпреки примирието, договорено със посредничеството на САЩ през ноември 2024 г., Израел продължава да нанася удари в Ливан, като твърди, че „Хизбула“ нарушава условията на споразумението. Групировката отрича обвиненията, а ситуацията по границата остава напрегната със риск от по-широка регионална ескалация.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com