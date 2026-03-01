САЩ готви седмици удари, Русия и Китай отвръщат с остро осъждане

Масираната въздушна кампания срещу Иран може да продължи „вероятно няколко седмици“. Това заяви председателят на Комисията по разузнаването в Сената на САЩ Том Котън, който подчерта, че операцията няма да премине в мащабна сухопътна инвазия.

В интервю за Си Би Ес Котън уточни, че президентът Доналд Тръмп „няма план за какъвто и да било голям сухопътен контингент в Иран“. По думите му ударите ще останат във въздушната сфера, но интензивността им няма да намалее в краткосрочен план.

Сенаторът отказа да разкрие как американските и израелските служби са установили местонахождението на върховния лидер аятолах Али Хаменей. „Разполагаме с изключително прецизни разузнавателни методи“, заяви той. „Израел и Съединените щати отново доказаха, че притежават способности, каквито никоя друга държава на Земята няма.“

Докато Вашингтон говори за продължаваща операция, Москва и Пекин реагираха с остро дипломатическо осъждане. Първите дипломати на Русия и Китай Сергей Лавров и Ван И определиха ударите като „грубо нарушение на международното право“, извършено въпреки заявената от Техеран готовност за диалог.

Според руското външно министерство двамата са се договорили да координират действията си в рамките на Съвета за сигурност на ООН, Международната агенция за атомна енергия и други международни формати. Конкретни стъпки обаче не бяха посочени.

Така военната ескалация на терен вече се превръща и в дипломатически сблъсък между големите сили, който заплашва да разшири конфликта далеч отвъд пределите на Близкия изток.

