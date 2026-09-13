Американски медии: САЩ готви сухопътни операции в Иран
Пентагонът планира действия на специални части, решението на Тръмп може да отвори нов опасен етап
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Пентагонът планира действия на специални части, решението на Тръмп може да отвори нов опасен етап
Сблъсъкът около Иран влиза в нова фаза с дипломатическа ескалация
Военен говорител призова жителите на Южен Ливан да стоят далеч от постовете на "Хизбула"
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Високо напрежение в ивицата Газа. Почва ли сухопътната операция?
Светът очаква сухопътна операция
Към настоящия момент НАТО няма намерение да предприема сухопътни операции срещу "Ислямска държава" в Ирак, Сирия и Либия. Това заяви в мароканската ст...
Турция няма да проведе сухопътна операция в Сирия без решение на международната коалиция или без разрешението на Съвета за сигурност на ООН. Това заяв...
НАТО няма планове да изпраща сухопътни сили срещу "Ислямска държава" в Сирия, заяви генералният секретар на организацията Йенс Столтенберг. "Конфликтъ...