Всичко за Сухопътна Операция

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НАТО без сухопътна операция

НАТО без сухопътна операция

НАТО няма планове да изпраща сухопътни сили срещу "Ислямска държава" в Сирия, заяви генералният секретар на организацията Йенс Столтенберг. "Конфликтъ...

07 декември | 19:30
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