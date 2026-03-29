Американски медии: САЩ готви сухопътни операции в Иран

Министерството на отбраната на САЩ се готви за възможни седмици на наземни операции в Иран, съобщава Вашингтон пост, цитиран от Ройтерс и Франс прес. Плановете предвиждат ограничени действия, а не пълномащабно нахлуване. Окончателното решение зависи от президента Доналд Тръмп, който все още не е дал ясен сигнал. Потенциалният ход може да отвори нов и по-рисков етап от конфликта.

Според информацията става дума за операции на специални части и ограничен брой войници, насочени към конкретни цели. Това показва промяна в подхода, при който се търси по-прецизно военно присъствие, а не широкомащабна сухопътна кампания.

Източници от администрацията посочват, че все още няма яснота дали Тръмп ще одобри напълно или частично предложените планове. Решението му ще бъде ключово за следващите действия на САЩ в региона.

Анализът на Вашингтон пост предупреждава, че подобни операции могат да се окажат значително по-опасни за американските военни в сравнение със първите седмици от конфликта.

Публикацията идва на фона на засилено военно присъствие на САЩ в Близкия изток, включително разполагане на допълнителни сили като морски пехотинци, което допълнително засилва напрежението в региона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com