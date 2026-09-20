Острието на Тръмп шамароса медийния елит. Американската журналистика е мъртва
Изказването му е директен изразител на философията на Белия дом към традиционните медии, които водят идеологически войни.
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Изказването му е директен изразител на философията на Белия дом към традиционните медии, които водят идеологически войни.
Пентагонът планира действия на специални части, решението на Тръмп може да отвори нов опасен етап
Димитър Стаматов, роден в София, но от 16 години живеещ в Чикаго, вчера неочаквано и за него попадна в централните новинарски емисии CBS News, ABC Ch...