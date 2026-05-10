Тръмп и Иран на ръба на нова сделка, но светът се страхува от стар капан

Осем години след като Доналд Тръмп изкара САЩ от ядреното споразумение с Иран, Вашингтон и Техеран отново изглеждат опасно близо до нова договорка. Според „Франкфуртер Рундшау“ обаче големият въпрос е дали Съединените щати няма отново да се окажат в ситуация, в която правят сериозни отстъпки срещу крехки и временни обещания.

На фона на войната между САЩ, Израел и Иран, напрежението около Ормузкия проток и скока на петрола, новите преговори вече се възприемат не просто като дипломатически ход, а като опит за спиране на опасна ескалация със световни последици.

От „най-лошата сделка“ до нов опит за мир

На 8 май 2018 година Доналд Тръмп едностранно извади САЩ от ядреното споразумение от 2015 година, известно като Съвместен всеобхватен план за действие. Тогава той нарече договора „една от най-лошите сделки“ за Америка.

Споразумението, сключено по времето на Барак Обама, ограничаваше иранската програма за обогатяване на уран срещу облекчаване на санкциите. Според „Франкфуртер Рундшау“ днес ситуацията е много по-напрегната, защото новите разговори вече не са само за ядрената програма, а за спиране на война, стабилизиране на петролните пазари и възстановяване на трафика през Ормузкия проток.

Според информация на Аксиос вече е подготвен 14-точков меморандум между американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър и представители на Иран.

Примирие вместо истински мир

Експерти, цитирани от Нюзуик, предупреждават, че евентуалното споразумение едва ли ще донесе реален мир. Раджниш Нарула от бизнес училището „Хенли“ коментира, че в най-добрия случай става дума за примирие, което да позволи и на двете страни да обявят победа, без да признават истинските компромиси.

Той сравнява ситуацията с думите на Хенри Кисинджър за Виетнам, че понякога „да не загубиш е достатъчна победа“. Според Нарула Иран вече е постигнал важен психологически успех - оцелял е след директна конфронтация със САЩ без смяна на режима.

Тамсин Хънт от глобалната агенция S-RM заявява пред „Нюзуик“, че икономическите ползи за Техеран биха били огромни - облекчаване на санкциите, достъп до замразени средства и възстановяване на петролния износ. За САЩ обаче ползите изглеждат по-скоро опит да се ограничат щетите.

Ормузкият проток се превърна в оръжие

Една от ключовите теми в преговорите е Ормузкият проток - стратегическият морски път, през който преминава огромна част от световния петролен трафик.

Според Аксиос Иран и САЩ обсъждат взаимно премахване на ограниченията в района, след като Техеран фактически блокира движението, а Вашингтон отговори със собствена морска блокада.

Ник Берг, бивш член на американските специални сили и автор на „Сенките на Техеран“, заявява пред „Нюзуик“, че Иран вече смята, че държи света като заложник чрез контрола върху Ормузкия проток. По думите му Ислямската република мисли стратегически и изчаква вътрешнополитически промени в САЩ, които могат да отслабят позициите на Вашингтон.

Петролът остава големият кошмар

Пазарите реагираха бурно още при първите сигнали за възможно споразумение. Цената на петрола Брент първоначално спадна, но след това отново се върна над 101 долара за барел заради съмненията дали мирът ще бъде устойчив.

Според данни на Американската автомобилна асоциация, цитирани от „Нюзуик“, средната цена на бензина в САЩ вече е над 4,50 долара за галон - най-високото ниво от 2022 година насам.

Икономистът Уейн Уайнгардън от Pacific Research Institute предупреждава, че дори и войната да спре, американците ще продължат да плащат висока цена още месеци наред. Според него щетите върху транспорта и производството няма да изчезнат веднага.

Новата сделка може да повтори старата

Според анализаторите новото споразумение рискува да повтори стария модел - временни ограничения върху иранската ядрена програма срещу сериозни икономически отстъпки от страна на Запада.

Аксиос съобщава, че Иран предлага петгодишен мораториум върху обогатяването на уран, докато САЩ настояват за 20 години. Обсъждат се и компромисни варианти от 12 или 15 години.

Ерин Дрейк от S-RM казва пред „Нюзуик“, че все още няма яснота по най-важните технически въпроси - как ще бъдат контролирани запасите от обогатен уран и кой ще следи за изпълнението на бъдещите ангажименти.

Според „Нойе Цюрхер Цайтунг“ засега няма признаци за бърз край на войната, въпреки уверенията на Доналд Тръмп. Анализаторите предупреждават, че дори и да бъде подписано ново споразумение, Близкият изток остава опасно близо до нова експлозия.

