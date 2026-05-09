Съветник на аятолаха сравни Ормузкия проток с атомна бомба

Стратегическият Ормузки проток - един от ключовите въпроси в преговорите със САЩ - представлява “възможност, ценна колкото атомна бомба“, заяви във видеоклип, публикуван от иранската информационна агенция Mехр и цитиран от Франс прес, съветник на върховния лидер на Иран.

“От години подценявахме стратегическото предимство на Ормузкия проток. Ормузкият проток представлява възможност, ценна, колкото атомна бомба”, каза Мохамад Мохбер, съветник на върховния лидер Моджтаба Хаменей.

“Да имаме позиция, която ни позволява да влияем върху глобалната икономика с едно решение, е голяма възможност”, коментира той и обеща да “не се губят в никакъв случаи придобивките от тази война”.

Мохбер също така спомена възможността за промяна на правния режим на Ормузкия проток, „въз основа на международното право“ или, ако е необходимо, „въз основа на нашето национално законодателство“.

Днес избухнаха сблъсъци в Ормузкия проток между Иран и САЩ, с което бе отбелязано ново нарушение на прекратяването на огъня, докато Вашингтон чака отговор от Техеран на последното си предложение за прекратяване на вражеските действия.

Стратегическият морски път, през който преминава една пета от световния трафик на въглеводороди, се превърна в основна гореща точка, след като Техеран наложи фактически контрол върху него от началото на войната, започнала с израелско-американските атаки на 28 февруари, по време на които бяха убити хиляди хора, основно в Иран и Ливан.

Запитан за Обединените арабски емирства - съюзник на САЩ, които, според тях продължават да бъдат атакувани от Иран, Мохбер заяви, че “те бяха наказани и ще бъдат наказвани дори още повече”.

“Те постоянно изтъкваха страната си за сигурен рай за инвестиции, но днес виждат как най-големият капитал излита от тази страна”, каза той.

Противовъздушната отбрана на ОАЕ - богата на петрол монархия, съюзник на Вашингтон, беше задействана днес срещу дронове и ракети, изстреляни от Иран, съобщи министерството на отбраната на страната, въпреки че от 8 април официално е в сила прекратяване на огъня между САЩ и Ислямската република.

Източник БТА

