Войната опразни моловете в Дубай. Пазаруват само местни

„Луи Вюитон“ (Louis Vuitton), „Диор“ (Dior), „Кристиан Лубутен“ (Christian Louboutin) - луксозните бутици се редят един след друг в Мола на ОАЕ и си приличат по едно: месец след началото на войната в региона, бездействащите служители дебнат за потенциални клиенти или от скука скролват по екраните на телефоните си, информира Франс прес.

Една от малкото клиентки, току-що излязла от бутика на „Шанел“ (Chanel), е категорична. „Не бива да се идва точно сега в Дубай, опасно е, има война. При мен е различно - аз съм оттук, ако умра, ще умра със семейството си“, обяснява жената, облечена в черна рокля и никаб, с оранжева чанта от намиращия се на отсрещната страна на коридора бутик на „Ермес“ (Hermès).

Продавачите в безупречни костюми имат указания да не говорят за настоящата ситуация, но един от тях накратко описва общата атмосфера: „Разбира се, клиентите са по-малко, но това се усеща най-вече при туристите. Местните продължават да идват. И за щастие имаме голяма местна клиентела - никой не изпада в паника.“

Внимателно култивираният имидж на Дубай като убежище за богати имигранти и храм на луксозния шопинг, който емирството изграждаше търпеливо, беше разклатен, след като ирански ракети и дронове удариха емблематични места в града в началото на конфликта, предизвикан от израелско-американската офанзива срещу Иран.

Туристите избягаха, а луксозната индустрия заложи на позитивното мислене. „Преобладаващото усещане“, след първоначалния шок, "е, че ситуацията е временна и ще се оправи бързо“, обяснява представител на сектора, пожелал анонимност.

Делът на Близкия изток - един от малкото региони, бележещи ръст - не е маловажен: между 6 и 8 на сто от глобалните приходи на луксозните марки, според анализатори на „Бърнстийн“ (Bernstein).

Предварителните изчисления сочат, че продажбите на луксозни стоки е региона през март би трябвало да са се свили наполовина, главно заради спада в туризма - както вътрешния, така и транзитния, тъй като големи хъбове като летищата в Дубай, Доха и Абу Даби бяха затворени или работеха с ограничен режим.

Над половината луксозни магазини в региона са разположени в Саудитска Арабия и ОАЕ. Сред тях най-печелившите са събрани в „Дубай мол“ - друг гигантски търговски център.

Със своите водопади, гигантски аквариум, 1200 магазина и над 110 милиона посетители годишно, този бляскав гигант се хвали, че е най-посещаваното място на планетата.

Най-посещаваното място на планетата „Дубай мол" може да се похвали над 110 милиона посетители годишно. За сравнение - през 2025 г. България е била посетена от 13,5 млн. туристи

В една съботна вечер в края на март туристически групи няма, но редовните посетители са си там. Макар че клиентите се тълпят повече пред новооткрития бюджетен магазин „Примарк“ (Primark), отколкото в бляскавата зона „Фешън авеню“ (Fashion Avenue) с огромните луксозни бутици.

За да не „предизвиква излишни тревоги“ или да вреди на „репутацията“ на ОАЕ, предприемачът „Емаар“ (Emaar) е забранил на магазините да затварят или да намаляват работното време.

В луксозния сектор бутиците, които са поискали да затворят, са били заплашени с прекратяване на договорите за наем, твърди източник.

Посещаемостта се е сринала, отчитат анализаторите на „Бърнстийн“, а някои марки са пренасочили продавачите си към онлайн продажбите.

Тази стратегия се оказва особено ефективна в регион, пълен с богати клиенти, „които нямат какво друго да правят, освен да пазаруват“ – „като по време на пандемията“.

Надявайки се на бърз край на конфликта, индустрията разчита и на феномена „компенсаторно пазаруване“ (revenge spending - рязко увеличаване на разходите след период на ограничения или лишения – бел.ред.)

Но „ключът е завръщането на туристите“, казва експертът.

Най-лошият сценарий според него е продължителен конфликт със спорадични атаки в Персийския залив, което може трайно да засегне привлекателността на Дубай.

В Мола на ОАЕ, между два луксозни магазина, прочутата закрита ски писта също е почти празна.

С носове, скрити в якета заради минусовите температури, служителите стоят и чакат, докато лифтът се движи почти празен - в очакване на завръщането на туристите.

Източник: "Лупа"

