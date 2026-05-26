Иран обяви цената на сделката със САЩ

Иран иска размразяване на 24 милиарда долара от своите активи в рамките на сделката със САЩ за прекратяване на войната и отварянето на Ормузкия проток. Това съобщи иранската агенция Tasnim, като цитира източник, близък до преговорната група.

Според медията в рамките на очаквания меморандум, който трябва да стане част от сделката за мира между Техеран и Вашингтон, могат да бъдат размразени около 24 милиарда долара, а ислямската република да получи половината от сумата веднага след подписване на документа. Предвижда се останалата част да стане достъпна през следващите 60 дни.

Източник от преговорния екип в Катар заяви, че разговорите минават позитивно и водят към общ прогрес в преговорите.

Делегацията на Иран пристигна вчера в Доха, Катар, за консултации за възможно споразумение с Щатите.

Междувременно стана ясно, че до 24 часа ще бъде възстановен интернетът в Иран. Това съобщиха иранските медии, като се позоваха на президента Тезешкиян. Интернетът бе преустановен на 28 февруари, когато започна войната.

