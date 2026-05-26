Журналистка с бясна атака за имотите и наводненията

"Кой в тая държава ше ми купи печка, хладилник, пералнА и други такива неща, щото наводнението ги порази всичките! Това искам да ми купи държавата." Така започна саркастичния си, но твърде прецизен коментар за наводненията у нас Лицето на демокрацията - журналистката Лияна Панделиева.

Ето какво пише тя:

Решавам, че искам да застраховам къща с размер 100 кв.м., направена от тухла. Ще я застраховам за 110 хиляди евро срещу:

- пожар

- земетресение

- наводнение

- буря, пороен дъжд, градушка

- естествено натрупване на сняг

За защита на движимо имущество слагам 15500 евро.

Включвам гражданска отговорност към трети лица и късо съединение - по 5 хиляди евро.

От мен се иска имотът да е законно построен и с Акт 16.

Та за тези общо 125 500 евро покритие при изброените щети, аз ще платя сума в размер на 194 евро. Същата е колкото или по-малка от годишното каско на автомобил.

Застраховката може да се плати и разсрочено.

Който се вълнува от добруването на дома си, може да отделя всеки месец малка сума, за да я подготви за следващия застрахователен период.

Едва в последните години българите започнаха доброволно да правят здравни застраховки когато пътуват в чужбина. За най-малката възможна сума от 10 хил. евро (това струва около 2,5 евро), но все няма да хвърлят наведнъж непредвидени пари. Обичам да разказвам как в Швейцария на един баир духна вятър и ми влезе песъчинка в окото. Извадиха я в спешен кабинет срещу 460 франка. Застрахователят ми изпълни нужната процедура, подписах се под протокола и си тръгнах.

Застраховката не е глезотия. "Баш за това нямам пари сега" е на смазващо висока цена, когато възникне проблем. Чета някакви жалейки, как ББ веднага разпореждал министрите да са на място и да дарят по една заплата. И по пет да дарят - а къде отидоха парите от водния цикъл на половин България? Или онези за електронното правителство, което щеше да започне работа през 2015 година?

България е с най-висок дял в Европа на притежатели на частни жилища. Уви, притежателите все още не са проумели, че притежанието върви с отговорност и тя е лична, а не държавна.

И понеже става дума за какво е длъжна "тая държава", може би поредните наводнения дават добро основание да бъде проверена законността на всички имоти в непосредствена близост или направо в речните корита и всеки незаконен обект да бъде разрушен за сметка на собственика.

