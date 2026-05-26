Съд заради неприето в детска градина дете

Родители на деца в предучилищна възраст обмислят колективни действия срещу недостига на места в общинските детски градини. Поводът е пореден случай на дете, което не е прието, въпреки че навършва 4 години - възраст, от която предучилищното образование е задължително по закон.



Даяна Йорданова - адвокат и родител, съобщава в социалните мрежи, че организира колективна жалба срещу Столичната община. Според нея, настоящата ситуация поставя семействата в затруднение, тъй като те са принудени или да заплащат високи такси за частни детски градини, или да разчитат на ограничени компенсации, които не покриват реалните разходи.



Инициаторът на жалбата заявява, че много семейства са данъкоплатци и дългогодишни жители на София, но въпреки това не получават достъп до гарантираното образование за децата си. Тя призовава и други засегнати родители да се включат, за да търсят заедно решение на проблема.



"Проблемът тук е доста концентриран, тъй като много райони на София остават почти без детски градини. Това е примерът с кв. "Манастирски ливади" - за целия квартал има една детска градина. Проблемът е доста сериозен, тъй като те пуснаха местата за там, без да уведомят родителите кога това се случва и всъщност за настоящото класиране, по система беше записано, че за набор 2022 г. няма места.



Това е чисто нова детска градина, която вече не приема деца, което мен ме озадачи изключително много и още повече ме ядоса, тъй като е чисто нова детска градина и отново няма места, и то при кандидатстване за първо класиране, което е парадокс", казва Даяна Йорданова - инициатор на жалбата.



Относно инициативата за подаване на колективен иск, Даяна Йорданова е очаквала много по-голям интерес от страна на родители, чиито деца не са класирани. "Очаквах да се съберем поне 500 и повече души, но за съжаление, както с повечето неща в България, започнаха да спорят под моя пост за някакви други неща, и в крайна сметка, не се събраха достатъчно хора.



Все още обмислям дали да включа хората, които се свързаха с мен. Със сигурност ще напиша лична жалба от името на мен и моето семейство, тъй като проблемът вече е доста нетърпим", обяснява тя.



Като родител на неприето дете, Даяна Йорданова отговаря на критериите, за да получи компенсации. Това ще стане за втора поредна година, но проблемът, според нея е, че частните градини по собствено усмотрение слагат клаузи в договорите, в които родителите са принудени да приемат всички едностранни промени в договорите и с едномесечно предизвестие могат или да преместята детето си, или са принудени да плащат повече.



Таксите започват от 700 евро и достигат дори до 1000 евро месечно, което е непосилно за повечето млади семейства, а компенсациите не покриват и половината от тази сума.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com