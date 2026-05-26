Димитър Зоров: Промоциите са за сметка на производителя, не на веригите

Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите и на Националния съюз на говедовъдите, предупреди, че проблемът с цените на храните не е само при крайната сума на щанда, а в огромната разлика между това, което получава фермерът, и това, което плаща потребителят. Пред Нова телевизия той заяви, че нормалната търговска практика допуска максимална надценка от 35%, докато у нас според него има случаи, при които тя стига до 80%.

Зоров смята, че ако изобщо има намаление, то не трябва да отиде изцяло към крайния клиент, а да бъде разпределено така, че 15-20% да усети потребителят, а останалото да стигне до първичния производител. По думите му състоянието на фермерите в момента е катастрофално.

Голямата ножица между фермера и щанда

Зоров постави акцент върху разликата между изкупните цени и цените в магазините. Според него точно там е най-тежкият проблем, защото производителят продава евтино, а потребителят купува скъпо. Той заяви, че в обсъжданите мерки не вижда реален механизъм, който да свие тази ножица.

„Ако се говори за 10%, това е огромно отстъпление и производителите на мляко, плодове и зеленчуци не очакват това и ще бъдат излъгани“, предупреди той. По думите му подобно решение няма да отговори на очакванията на първичните производители, ако не засегне начина, по който се формира крайната цена.

Зоров контрира тезата, че големите вериги са просто удобен канал за продажба. Според него проблемът е, че те вече имат доминиращо положение и контролират достъпа до пазара. „Когато ти държиш пазара и ключа как да влезеш вътре, това не се споделя във всички европейски практики“, заяви той.

Надценките, промоциите и спорът кой плаща сметката

Председателят на млекопреработвателите даде пример с Германия, където според него максималната надценка е 35%, докато в България може да достигне 80%. Той подчерта, че подобен модел удря не само по джоба на потребителя, но и по производителя, който остава притиснат в началото на веригата.

Зоров атакува и промоционалните кампании, които според него не винаги са реална помощ за купувача. По думите му част от намаленията изглеждат привлекателни на етикета, но всъщност се правят за сметка на производителя. Той определи тази практика като дъмпинг към пазара.

Според него цените могат да паднат, ако надценките бъдат сведени до нормални равнища. Основният му аргумент е, че при таван около 35% би имало възможност част от разликата да се върне към потребителите, а друга част - към фермерите, които в момента поемат най-тежкия натиск.

Потребителите искат къса верига и по-малко такси

Пейо Майорски, председател на Асоциацията за защита на потребителите, заяви, че реален ефект върху цените може да има, ако веригата на доставки бъде максимално скъсена. Според него моделът преработвател-търговец би могъл да намали крайните цени значително, защото в момента пътят на стоката до магазина е твърде дълъг.

Майорски посочи, че търговските вериги трябва да облекчат изискванията си към доставчиците и да премахнат допълнителни такси. По думите му всяка мярка, която се обсъжда, трябва в крайна сметка да има ефект за потребителя, а не да остане само като административна заявка.

Той не подкрепи идеята за твърдо поставяне на тавани върху продуктите. Според него пазарната икономика не предполага такъв подход, но големите търговци трябва да носят социална отговорност. Майорски допълни, че това не може да стане само със заповед, а трябва да бъде поведение на всеки оператор на пазара.

Защита на веригите и предупреждение за хаос

Финансовият анализатор Преслав Райков зае различна позиция и предупреди, че очакванията за рязък спад в цените са нереалистични. Според него няма основание да се говори, че цените ще паднат нито с 10%, нито с 30%. Той смята, че част от обсъжданите идеи могат да внесат хаос в търговската система.

Райков посочи, че структурният проблем е в редица производства, а не само в работата на големите вериги. По думите му шестте основни вериги имат 540 обекта в над 67 града и осигуряват работа на 25 000 души директен персонал. Той подчерта, че достъпът до такава мрежа, логистични бази и национално покритие има цена.

Според него без големите вериги редица български производители изобщо не биха съществували в сегашния си мащаб. Райков заяви, че ако някой смята веригите за ненужни, може да изгради собствена мрежа от стотици обекти, но подобна инфраструктура изисква огромни инвестиции. Той допълни, че във фирмените магазини разликата в цената често не е съществено по-ниска спрямо тази във веригите.

Вносът, потреблението и рискът от изкривяване на пазара

Райков отбеляза, че при някои продукти потреблението през последните години се е увеличило. Според него трудно може да се говори за напълно непоносими цени, когато търсенето на определени стоки расте. Той свърза част от разликите на пазара и с увеличения внос, който по думите му е нараснал с 48%.

Финансовият анализатор защити и промоциите като част от търговската политика на веригите. По думите му те поддържат кошница от продукти, които се продават на потребителите на цени, по-ниски от тези, на които са закупени. Той определи това като инвестиция в продукти и предупреди, че ако промоционалната активност бъде изтеглена, част от стоките може да станат по-трудно достъпни.

Майорски обаче видя в промоциите по-скоро маркетингов инструмент, който цели да вкара клиента в магазина. Зоров отиде още по-далеч и заяви, че тези намаления са фалшиви, ако реалната тежест пада върху производителя. Така спорът за цените се измести от въпроса колко плаща потребителят към въпроса кой губи най-много по веригата.

Контрол върху пазара, а не административно сваляне на цените

Зоров настоя, че без ограничаване на прекомерните надценки и без защита на първичния производител обещанията за по-ниски цени ще останат подвеждащи. Майорски поиска по-къса верига, повече конкуренция между производителите и информиран избор за потребителите.

Райков предупреди, че по-ниски цени чрез административен натиск няма да бъдат постигнати. Според него не трябва да се контролира самата цена, а пазарът и условията, при които той функционира. Така трите позиции очертаха различни изходи от една и съща криза - ограничаване на надценките, скъсяване на веригата или избягване на намеса, която може да разклати търговската мрежа.

