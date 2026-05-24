Храните на едро поевтиняват, но отделни цени скачат рязко

Цените на основни хранителни стоки на едро у нас се понижават през седмицата, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в седмичния й бюлетин. Индексът на тържищните цени, който отчита движението на цените на храните на едро в България, пада с 0,78 на сто до 2,671 пункта. Базовото равнище на индекса е 1,000 пункта и е от 2005 г. На фона на общото понижение обаче част от стоките поскъпват осезаемо.

Млечните продукти се движат разнопосочно

Кравето сирене поскъпва с 3,01 на сто до 6,22 евро за килограм. При кашкавала „Витоша“ има леко понижение - с 0,08 на сто до 9,65 евро за килограм.

Прясното мляко поевтинява с 1,71 на сто до 1,15 евро за литър. Киселото мляко с 3 и над 3 процента масленост обаче е нагоре с 4,35 на сто и се търгува по 0,72 евро за кофичка от 400 грама. Кравето масло в пакетче от 125 грама пада с 1,84 на сто до 1,39 евро за брой.

Яйцата и пилешкото поевтиняват

Замразеното пилешко месо поевтинява с 0,22 на сто и достига 3,69 евро за килограм. Яйцата размер М са надолу с 4,55 на сто до 0,21 евро за брой на едро.

При основните храни оризът поскъпва с 0,85 на сто до 1,66 евро за килограм. Зрелият фасул поевтинява с 4,44 на сто до 1,89 евро за килограм, а брашното тип 500 пада със 7,26 на сто до 0,89 евро за килограм.

Олиото поскъпва, захарта пада

Цената на захарта се понижава с 0,67 на сто до 0,89 евро за килограм. Олиото обаче поскъпва с 4 на сто и се търгува по 1,73 евро за литър.

Тези движения показват, че спадът в общия индекс не означава еднакво поевтиняване при всички основни продукти. При част от стоките седмичните промени остават рязко нагоре.

Зелето и лукът нагоре, зелените чушки рязко надолу

При зеленчуците най-силно поскъпва зелето - с 13,70 на сто до 0,83 евро за килограм. Зрелият лук кромид се продава с 6,18 на сто по-скъпо - до 0,55 евро за килограм.

Най-голям спад има при зелените чушки, които поевтиняват с 19,31 на сто до 2,54 евро за килограм. Картофите са нагоре с 3,15 на сто до 0,59 евро за килограм, а червените чушки поевтиняват с 3,80 на сто до 3,54 евро за килограм.

Доматите и краставиците също поевтиняват

Доматите падат с 1,87 на сто до 2,20 евро за килограм. Краставиците също поевтиняват - с 0,91 на сто до 1,75 евро за килограм.

Ръст има при морковите, които поскъпват с 5,47 на сто до 0,81 евро за килограм. Тиквичките са нагоре с 1,81 на сто до 1,52 евро за килограм.

Ягодите поевтиняват, лимоните скачат

При плодовете, проследявани от ДКСБТ към момента, ягодите поевтиняват с 1,88 на сто до 3,13 евро за килограм. Лимоните обаче поскъпват с 11,21 на сто до 2,46 евро за килограм.

Ябълките са нагоре с 2,56 на сто до 1,36 евро за килограм. Бананите остават без промяна през седмицата.

