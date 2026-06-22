Пет нови вериги влизат в „Кошница с грижа“

Националната инициатива „Кошница с грижа“ се разширява с още пет търговски вериги и вече обхваща общо 13 участници. Към проекта се присъединяват „Мерканто“, „РАЙ“, „Бурлекс“, „BulMag“ и „Макао“, след като в началото се включиха „Билла“, „Кауфланд“, „Лидл“, „Метро“, „Фантастико“, „ЦБА“, „Минимарт“ и „ДАР“.

Инициативата е насочена към по-ниски цени на продукти от първа необходимост и подкрепа за българските производители. Тя беше обявена от премиера Румен Радев като партньорство между правителството и търговските вериги във време на инфлационен натиск върху потребителите.

Отстъпка за най-важните стоки

„Кошница с грижа“ е замислена като доброволна мярка с хоризонт от минимум шест месеца. Търговските вериги трябва да предлагат избрани продукти от първа необходимост с отстъпка от най-малко 15 процента спрямо редовната продажна цена.

Идеята е намалението да бъде видимо за потребителите и да обхване стоки, които най-често влизат в малката потребителска кошница. При първоначалното представяне на инициативата беше посочено, че отделните търговци ще прилагат намаленията по различен график и с различен обхват, като някои от тях са заявили по-широки пакети от основни храни.

Още по-важно за домакинствата е дали мярката ще се усеща трайно, а не само като кратка промоция. Затова правителството поставя акцент върху предвидимостта - хората да знаят, че определени основни продукти ще останат по-достъпни за по-дълъг период.

Българските производители влизат в центъра на мярката

Втората цел на инициативата е да даде по-добър достъп на български фермери и преработватели до щандовете на големите магазини. Правителството насърчава веригите да включват в избраната кошница повече продукти от родно производство, така че подкрепата да не стига само до крайния клиент, а и до местните доставчици.

Това е важна част от проекта, защото цените на храните не зависят само от търговските надценки. Веригата започва от производителя, минава през преработка, транспорт, складове и магазин. Затова включването на български продукти може да има ефект само ако е съчетано със стабилни доставки, ясни условия и реална възможност малки и средни производители да участват.

Още при първите разговори около инициативата беше поставена и идеята за платформа, която да свързва местни магазини с фермери от същия регион. Така например магазин в дадена област би могъл да търси конкретно количество плодове или зеленчуци, а местни производители да предлагат наличната продукция.

Какво ще покаже дали инициативата работи

Разширяването до 13 вериги дава на „Кошница с грижа“ по-голям обхват, но успехът й ще зависи от няколко практични неща. Първото е дали намалените продукти ще бъдат ясно обозначени и лесни за намиране. Второто е дали отстъпките ще важат достатъчно дълго и няма да се превърнат в обикновена рекламна кампания.

Третият въпрос е как ще се следи редовната цена, спрямо която се изчислява намалението. Именно прозрачността ще е решаваща, ако инициативата трябва да ограничава спекулативни практики, а не само да създава добро политическо послание.

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