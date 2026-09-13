Пет нови вериги влизат в „Кошница с грижа“
„Мерканто“, „РАЙ“, „Бурлекс“, „BulMag“ и „Макао“ се включват към проекта с отстъпки за стоки от първа необходимост
Следете всички новини, анализи и коментари за Вериги. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
„Мерканто“, „РАЙ“, „Бурлекс“, „BulMag“ и „Макао“ се включват към проекта с отстъпки за стоки от първа необходимост
Какви са резултатите от партньорската инициатива “Кошница с грижа”
Ще защитим българските граждани и българските производители, увери премиерът
Според Явор Гечев „Кошница с грижа“ не е пряко договаряне, а призив за трайно поведение към потребителите
Какъв е поетият вече ангажимент
Големите вериги и вносът притискат българските производители, предупреди Кирил Вътев
Председателят на млекопреработвателите обяви, че обещанията за по-ниски цени ще излъжат фермерите, ако не бъде свита търговската ножица
Министър-председателят Румен Радев ще проведе среща с представители на търговските вериги в Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужб...
Засилват правомощията на регулаторите, увеличават глобите за нелоялни търговски практики
Кирил Вътев предупреди за 70% зависимост от чужди продукти и двойни надценки върху българските стоки
Ще има ли решение скоро
Информацията е за един от най.важните ни градове
Кои са причините за недостига на банкноти и монети
Утре започва специфична проверка
Има допълнителни почивни дни
Вече е получено потвърждаване от страна на някои вериги за готовност за публикуване на данни
Картелите изяждат пазара, не еврото, категоричен е Росен Карадимов
Интресите им съвпадат и искат обединение
Владислав Михайлов прогнозира, че в резултат на мерките ще се защити българското производство
Бюджетната комисия гледа закона за еврото