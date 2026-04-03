Две големи вериги затварят за Великден

Голямото зареждане за празничната трапеза вече започна, а с него идва и въпросът кои магазини ще останат отворени по Великден. Тази година светлият празник се пада в дните 10, 11, 12 и 13 април. Част от големите търговски вериги у нас няма да работят изобщо на самия Великден, а други минават на съкратено работно време, показа проверка на Флагман.бг.

Lidl ще работи на 10 и 11 април от 7:30 до 21:30 часа. На 12 април всички магазини на веригата ще бъдат затворени. На 13 април обектите ще отворят в 8:00 часа и ще работят до 21:30 часа. Така веригата дава един пълен почивен ден на Великден и връща обичайния ритъм още в понеделник.

Сходно решение взе и BILLA. Компанията обяви 12 април 2026 г. за неработен ден за цялата си мрежа, която обхваща над 170 обекта в страната. От веригата уточняват, че преди и след празника работното време остава без промяна.

Веригата магазини Janet ще работят с нормално работно време през всички дни. В обектите им в Несебър, Слънчев бряг и Свиленград вече е заредено с прясно българско агнешко месо и яйца само от родни ферми.

В Kaufland ще са със съкратено работно време, но няма да затварят обектите си, научи Флагман.бг. Единствената промяна е, че на самия Великден на 12 април всички обекти на веригата ще са с работно време от 09:00 до 18 ч., а в понеделник ще отварят с час по-късно - от 8 до 22 ч.

Различните магазини на МЕТРО в страната ще са с различно работно време. Този в Бургас на бул. „Стефан Стамболов“ 103 на Велика събота ще отвори от 06:00 до 21:00 часа, на 12 април от 06:00 до 19:00 часа и на 13 април от 06:00 до 21:00 часа. В стандартни дни обектът е отворен от 06:00 до 00:00 часа, което означава сериозно съкращение на празничния режим, но не и пълно затваряне. За бургазлии това остава една от малкото големи възможности за покупки и в самия празничен ден.

Така към този момент картината изглежда ясна. Ако оставиш покупките за последния момент, на Великден няма да разчиташ на Lidl и BILLA. В Бургас МЕТРО ще работи, но само до 19:00 часа. Тъкмо затова най-натоварени се очакват петък и събота, когато хиляди семейства ще тръгнат да пълнят количките за празничната трапеза

