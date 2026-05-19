Проф. Рачев каза кога е пороят

Проф. Георги Рачев посочи два дни от седмицата, през които ще вали най-много у нас.

"В неделя за мен беше като зима. И най-студеният ден май ще се окаже неделята в целия месец май“, коментира професор Георги Рачев. Според него страната остава под влиянието на по-хладна въздушна маса и температурите продължават да бъдат под обичайните за сезона.

„Продължава да остава относително хладно. Три градуса сме под нормата. Ще бъде и влажно, ще бъде и неустойчиво времето. И това до към 30 май. Май до към 30 май ще си отиде така – леко хладен този месец и доста дъждовен“, каза за "Тази сутрин" той.

Проф. Рачев обясни синоптичната обстановка с мощен антициклон над Европа. „Ние се намираме в хладната част на този антициклон. Ще се затопли над Западна Европа, а над нас ще остане относително хладно времето“, поясни той. По думите му времето у нас ще бъде типично майско – сутрин слънчево, а следобед с развитие на купесто-дъждовна облачност.

„Ще бъде влажно и неустойчиво, но относително топло. Почти навсякъде на Балканите, без Западните Балкани, ще бъде неустойчива атмосферата. Това е характерно за май месец“, каза климатологът.

Любопитен акцент в анализа му бяха температурните аномалии в Европа. „Москва – 31 градуса. Мадрид – 32. Между тях има може би 4500 километра разлика и по принцип са температурно несъпоставими. А сега са се изравнили“, отбеляза проф. Рачев с характерното си чувство за хумор.

Той допълни, че постепенно „нормалното състояние на атмосферата се възстановява“ и към 24 май се очаква по-сериозно затопляне и на Балканите.

Според прогнозата в следващите дни страната ще остане под влияние на следобедна неустойчивост. „Сутрин – слънце. Следобед – бум-бум“, пошегува се професорът по повод очакваните гръмотевични бури.

Той обърна внимание и на валежите, които на места ще бъдат значителни. „Петък и събота в цяла България, особено в следобедните часове, ще бъде доста валежно. Тук се говори за 15–20 литра на квадратен метър, което е съществен стопански валеж“, подчерта Рачев.

Въпреки нестабилното време той вижда и положителната страна на честите дъждове. „В крайна сметка, ако залегнем на факта, че всяка капка дъжд след Гергьовден е жълтица, то ни очаква богата реколта“, каза климатологът.

Проф. Рачев отправи и съвет към абитуриентите, които ще празнуват през следващите дни. „Абитуриентите да имат едно наум – винаги с някакво наметало и обслужващият персонал да е с чадърче“, препоръча той.

По Черноморието времето също ще остане нестабилно, макар и с постепенно затопляне на морската вода. „По морето вече 15–16 градуса е температурата на водата. В края на месеца може би ще коментираме 17–18 градуса. На плиткото дори малко по-топло“, прогнозира професорът. Той добави, че май вероятно ще приключи „леко хладен“, но с валежи над нормата.

„В период от шест месеца валежите са повече от нормалното“, посочи той.

В края на разговора проф. Рачев коментира и явлението Ел Ниньо, за което все по-често се говори в световен мащаб. „Земята е много по-топла и при всички положения ще има объркване на атмосферната циркулация“, каза той.

По думите му ефектите не означават непременно по-високи температури навсякъде. „Това не е задължително да бъде по-топло. За Европа е от типа ‘май, май, май’ – май като името на месеца“, пошегува се климатологът.

В заключение проф. Рачев изрази надежда, че по-топлото време скоро ще достигне и България.

