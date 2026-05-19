Жестоки мерки след разбитата схема "лекове вместо лечение"

Измамниците зад мащабната международна схема за реклама и разпространение на хранителни добавки с претенции за чудодейни свойства вече са обект на досъдебно производство след операцията на ГДБОП. Арести са извършени и в Румъния, и в Полша, а според разследващите престъпната мрежа е действала години наред и е донесла печалба от над 200 млн. евро.

Схемата е била насочена основно към възрастни граждани на Европейския съюз, които са били атакувани със стресиращи реклами, фалшиви видеа с изкуствен интелект и обещания за лечение на тежки здравословни проблеми. В България основната производствена база е била в София, където са открити около 300 различни вида продукти.

Разследване след схема за милиони

По данни на ГДБОП престъпната група вероятно е включвала десетки граждани от няколко държави в Европейския съюз. Дейността е била прикривана чрез привидно легитимни компании, а клиентите са били насочвани към колцентрове, където допълнително са били убеждавани, че продуктите ще им помогнат.

„Предполагаме, че схемата е действала от няколко години, дори от повече от 10-15 години и на практика организираната престъпна група чрез изключително агресивна реклама в киберпространството е таргетирала възрастни граждани на Европейския съюз с примамливи предложения за лекарствени средства или продукти, които са насочени в различни направления, като отслабване, различни други здравословни проблеми, сърдечни проблеми, кожни проблеми и така нататък“, заяви пред БНТ Владимир Димитров, директор на дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП.

Според разследващите рекламите са били изградени така, че да внушават спешност, страх и надежда за бързо излекуване. В тях са използвани образи на известни български личности - журналисти, лекари и политици, като видеата са били създавани с помощта на изкуствен интелект.

Как са избирани жертвите

Схемата е разчитала на много точно насочване в социалните мрежи. Възрастта, интересите и местоположението на потребителите са били използвани, за да се стигне до най-уязвимите групи.

„Измамниците отлично са знаели как да таргетират и кого да таргетират в социалните мрежи, тъй като при създаване на реклама е възможно да бъде избрана възрастовата група на аудиторията, нейните интереси, приблизително естествено, териториалния обхват, където потребителите на тази социална мрежа да видят тази реклама“, обясни Владимир Димитров.

По думите му рекламата е отвеждала бъдещите жертви към сайтове, на които подробно се обяснявало как даден продукт може да помогне при болки в ставите, кръста или други здравословни проблеми.

„И рекламата, чрез стресиращи видеа с изкуствен интелект на известни български личности, дали ще са журналисти, дали ще са доктори, дали ще са политици, е отвеждала бъдещите жертви към сайтове, на които е имало обяснение колко този продукт ще им помогне да оправят ставите си, кръста“, каза още директорът на дирекция „Киберпрестъпност“.

Опасни съвети и фалшиво доверие

Особено тревожна част от схемата е, че клиентите са получавали съвети да прекратят приема на лекарства, предписани от лекар. Така измамата е създавала не само финансов риск, но и пряка опасност за здравето на хора със сърдечни, хронични и други сериозни заболявания.

Сред известните лица, чиито имена и образи са използвани в подобни реклами, е кардиологът проф. Иво Петров. Той заяви, че сигнализира институциите от години за фалшиви реклами, в които е бил въвлечен без съгласие.

„Това беше една дългоочаквана стъпка, както от колегите специалисти, които очакваха в уж рекламирането на такива фалшиви лекарствени средства, които всъщност не са такива. Това са мними лекарствени средства. Те даже не са и хранителни добавки“, заяви проф. Иво Петров.

Кардиологът подчерта, че е подавал сигнали още преди 7-8 години към ГДБОП, прокуратурата и други институции, както и други негови колеги, чиито имена също са били използвани в подобни кампании.

„Тоест не само аз бях въвлечен с фалшива реклама на несъществуващи вълшебни средства, които едва ли не изчистват съдовете, оправят кръвното налягане, не е нужно да взимате така наречената химия“, каза той.

Производствена база в София и 300 продукта

Основната производствена база на групата е била на територията на София. При операцията там са открити около 300 различни вида лекарствени средства или продукти и добавки, насочени към различни здравословни проблеми.

Разследващите посочват, че именно уведомителният режим за производство на хранителни добавки у нас е един от проблемите, които могат да бъдат използвани от подобни схеми. Чрез формално легитимни дружества са били рекламирани продукти, представяни като решения за отслабване, сърдечни проблеми, кожни заболявания, ставни болки и други състояния.

След първоначалния контакт чрез социалните мрежи жертвите са попадали в колцентрове, където служители са затвърждавали внушението, че продуктът ще помогне. Така фалшивата реклама е била подкрепяна от директен разговор, който е създавал усещане за достоверност и експертност.

Предупреждението на лекарите

Проф. Иво Петров предупреди, че най-опасната част от подобни кампании е внушението, че хората могат да заменят реалното лечение с продукти, рекламирани в интернет. „Един от съветите е да се спре класическата терапия, която за много голяма част от хората може да бъде фатална. Особено такива със сърдечно-съдови проблеми“, заяви кардиологът.

Той отправи и ясно предупреждение към пациентите. „Лекарствата, истинските медицински средства се купуват от аптеката и се препоръчват от лекар, а не от социалните медии и от кол-центрове“, подчерта проф. Петров.

От ГДБОП отново призоваха гражданите да подават сигнали при разпространение на фалшиви видеа, подвеждаща информация или реклами, които използват образи на известни личности за продажба на съмнителни продукти.

