Срам няма! Въпреки вълната от бунтове срещу него той си иска властта

Британският премиер Киър Стармър категорично обяви, че няма да се оттегли от поста си, нито ще определя график за своето бъдещо напускане. Позицията му идва на фона на тежкото поражение на Лейбъристката партия на местните избори, което отприщи безпрецедентна политическа криза на Даунинг стрийт. Лидерът на страната е подложен на огромен натиск от собствения си кабинет, където вече заваляха оставки на ключови фигури. Многомилионните протести по улиците на столицата също притискат кабинета, но не и Стармър. Той не дава властта.

Последното голямо име, което напусна потъващия кораб на правителството, е министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг. Преди това редица от най-близките съратници на Стармър открито го призоваха да подготви прехода на властта. Сред бунтовниците, настояващи за неговото оттегляне, се оказаха вицепремиерът Дейвид Лами, министърът на вътрешните работи Ивет Купър и министърът на правосъдието Шабана Махмуд.

В същото време в редиците на левицата вече се подготвя потенциалният наследник за лидерския пост. Ръководството на Лейбъристката партия официално разреши на популярния кмет на Манчестър Анди Бърнам да се кандидатира за депутат на предстоящите частични избори. Този стратегически ход се тълкува от политическите анализатори в Обединеното кралство като директно разчистване на пътя за Бърнам към премиерското кресло на мястото на изолирания Стармър.

