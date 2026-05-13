Грандиозен скандал в Бъкингам! Пророчество за разпад тресе Острова

Нов брутален трус разтърси британската кралска фамилия и прикова погледите на милиони по света! Принц Уилям е твърдо и необратимо убеден, че бракът между отцепниците принц Хари и Меган Маркъл няма да издържи изпитанието на времето и е обречен на тотален крах. Сензационното разкритие беше направено от авторитетни вътрешни източници пред изданието RadarOnline, които заковаха херцогинята на Съсекс като основен виновник за бруталния и кървав разрив в Двореца.

Меган – злият гений, който раздели братята

Години след скандалното бягство на Хари и Меган в Америка, отношенията между двамата братя остават вледенени и силно обтегнати. Според близки до кралското семейство обаче, бъдещият британски монарх не е изгубил напълно братските си чувства. „Дълбоко в себе си Уилям все още вижда Хари като малкия си брат, с когото някога е бил изключително близък“, изплакаха хора от обкръжението на принца на Уелс.

Цялото огорчение, гняв и ярост на Уилям обаче са насочени директно към Меган Маркъл. Престолонаследникът вярва, че след появата на бившата американска актриса, Хари се е променил драматично и неузнаваемо, предавайки собствената си кръв.

Промиване на мозъци и публичен линч на монархията

Вътрешните хора от Бъкингам са категорични: Уилям е убеден, че именно Меган е коварният двигател, който е насърчил Хари да се дистанцира от фамилията и безогледно да изнесе най-мизерните лични конфликти на показ пред целия свят.

„Уилям смята, че тя буквално преобърна отношението на Хари към монархията и към най-близките му хора“, разкриват източниците. Според кралските анализатори, точно тази манипулация е довела до позорните скандални интервюта, хапливите документални поредици и разтърсващите мемоари „Резервният“ (Spare), които окончателно забиха нож в гърба на фамилията и зазидаха пропастта между двамата братя. Сега Уилям просто чака неизбежния развод, който да отвори очите на блудния му брат.

