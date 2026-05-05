Истерията в Лондон расте. Невиждани тълпи пред топ атракцията на Банкси

Невиждани тълпи от туристи се стичат към новата сензация в Лондон - скулптурата „Сляп патриотизъм“ (Blind Patriotism) на мистериозния, но световноизвестен уличен артист Банкси.

Творбата се появи през нощта на 29 април 2026 г. на площад Waterloo Place в Уестминстър, на няколкостотин метра от площад Пикадили-Серкус и площад Трафалгар.

Банкси лично потвърди авторството си чрез видео в Instagram, показващо тайния монтаж на статуята.

Статуята изобразява мъж в бизнес костюм, който със знаме в ръка уверено крачи напред. В същото време знамето покрива лицето му и той очевидно не вижда, че левият му крак вече надвисва над пропастта.

Смята се за сатира на „слепия патриотизъм“, който води обществото към пропаст.

Новата скулптура в централната част на Лондон предизвика небивал обществен и медиен интерес, тише британският Телеграф.

Туристи от целия свят си правят снимки или селфита на фона на творбата. Лондончани позират пред скулптурата с приятели или с йоркширски териери. Художници са окупирали района и се надпреварват да увековечат на платно „човекът над пропастта“.

Група арабски туристи дори са си наели гид, който да им разказва историята на творбата и Банкси.

Творбата на Банкси събра наоколо и десетки карикатуристи.

Киър Стармър ли е човекът над пропастта?

"Дейли телеграф" публикува рисунка, на която „човекът над пропастта“ е изобразен като премиерът Кир Стармър. Според карикатуриста, той уверено отива да победи на регионалните избори на 7 май със знамето на управляващата Лейбъристка партия, но ще отиде в пропастта.

На 7 май милиони избиратели в Шотландия, Уелс и Англия ще гласуват на ключови избори, които ще определят управлението на големи части от Обединеното кралство.

Вотът може да нанесес ериозен удар върху политическото бъдеще на премиера Киър Стармър, пише Financial Times. Очаква се вотът да потвърди разпадането на традиционния двупартиен модел и да ознаменува преминаване към фрагментирана, многопартийна система.

Кой е Банкси?

Банкси е псевдоним на анонимен английски художник на графити, политически активист и филмов режисьор, активен от 90-те години насам.

Въпреки че е една от най-влиятелните личности в света на изкуството, истинското му име остава обект на спекулации.

Според най-популярната версия това е родения в Бристъл Робин Гънингам.

Той използва техника с шаблони, която му позволява да работи изключително бързо и да изчезва, преди да бъде заловен.

Творбите му са силно провокативни, често засягащи теми като войната, капитализма, лицемерието и социалната несправедливост.

Неговата картина „Момиче с балон“ се самоунищожи чрез вграден в рамката механизъм веднага след като беше продадена на аукцион за над 1 милион паунда.

