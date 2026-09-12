Истерията в Лондон расте. Невиждани тълпи пред топ атракцията на Банкси
Карикатуристи свързаха статуята с премиера Киър Стармър след изборите на 7 май.
Следете всички новини, анализи и коментари за Банкси. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Карикатуристи свързаха статуята с премиера Киър Стармър след изборите на 7 май.
Творбата се вписва в характерния за Банкси стил на социално и политическо послание
Вдигнал е сватба
Загадъчният майстор на графити е на 50 години
Ройтерс прави разследване
Ето кой е Банкси
Иберийският Банкси вдъхва нов живот на Храма на хаоса
Осма поред в Лондон
Всичките са в Лондон
Появиха се множество теории за значението на произведението
Драма в Лондон
В продължение на години истинската самоличност на художника е известна мистерия
В миналото известният уличен художник е пътувал до кризисни зони, включително Западния бряг
Частично накъсаното платно изобразява малко дете, което се протяга към червен балон с форма на сърце
Портретът е черно-бял и е рисуван върху дъска
Четирима души са наддавали за произведението, продало се за 12.9 млн. долара
Негово произведение се продаде на търг в Лондон за 16,75 милиона британски лири
Буржоазният свят най-после принадлежи на народа, казва най-енигматичният художник
Рисунката се намира върху стената на изоставен затвор
Експертите видяха в изображението препратка към ирландския писател и поет Оскар Уайлд