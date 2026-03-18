Мистерията е разкрита. Разбра се кой е Банкси

Загадъчният уличен артист Banksy наскоро беше разкрит като мъж в началото на 50-те си години от Бристол, Англия. Името му е Робин Гънингам, според публикация на Reuters, базирана на полицейски документ, в който той се е подписал със собственото си име, предаде Профит.

Художникът частично самоунищожи най-известната си творба „Girl with Balloon“ по време на търг през 2018 г., при който спечелилият наддаването плати 1,4 милиона долара.

Той също така е известен със своите провокативни шаблонни графити – с плъхове и протестиращи – по сгради по целия свят.

През годините е полагал сериозни усилия да запази анонимността си. След журналистическо разследване отпреди близо две десетилетия, което първо го свързва с Гънингам, той дори сменя името си на Дейвид Джоунс – едно от най-разпространените имена в Англия.

Реакцията на арт света е по-скоро положителна: „Нека бъде разпознат“. Според експерти разкриването на самоличността му може не да разруши мистиката, а да даде нов тласък на пазара му.

Колекционерът Питър Брант дълго време не е купувал творби на Банкси именно заради неизвестността около него, въпреки че събира произведения на улични артисти. По думите му пред The Wall Street Journal неясната му самоличност е „работела срещу него“.

„Трудно е да купуваш произведения на човек, който толкова упорито се крие – на практика купуваш легенда“, казва Брант пред WSJ. „Важно е да знаеш кой е авторът и как се развива.“

Цените на Банкси през последните години са силно колебливи. Рекордът му е 25,4 милиона долара – постигнат през 2021 г. при препродажбата на частично самоунищожената творба, преименувана на „Love is in the Bin“, продадена от Sotheby's. Четиринадесет от двадесетте му най-високи продажби са реализирани през 2021–2022 г., включително благодарение на интереса на криптоинвеститори. Оттогава обаче нито една негова творба не е продадена на търг за над 10 милиона долара.

Много артисти – от Beeple до Marcel Duchamp – са използвали псевдоними, но пазарът предпочита яснота. Колкото повече информация има за даден артист, толкова по-уверени се чувстват колекционерите, обяснява пред WSJ Жан-Пол Енгелен от нюйоркската галерия Acquavella.

Въпреки това арт средите оценяват и играта с идентичности. Фактът, че Банкси е използвал името Дейвид Джоунс – рожденото име на Дейвид Боуи – се приема като културна препратка и своеобразен жест.

Компанията на Банкси, Pest Control Office, отказа да потвърди или отрече информацията, заявявайки единствено, че артистът „е решил да не казва нищо“.

Не е ясно колко точно произведения е създал Банкси, но търговците ги оценяват на хиляди. Негови творби са продавани на търг близо 9000 пъти. Най-високи цени постигат политически заредените му работи – като образа на протестиращ, хвърлящ букет цветя вместо бомба, или преработките на класически произведения.

„Банкси може да се възприема като бунтар, но вече е част от утвърдения арт пазар – затова колкото повече знаем за него, толкова по-добре“, казва Енгелен. „Това не намалява художествената му стойност.“

През последните години цените му спадат заедно с пазара. Ако преди пет години версии на „Girl with Balloon“ са се продавали за до 4 милиона долара, преди година цените падат до около 600 000. В момента пазарът показва леко възстановяване — около 1 милион долара за подобна творба.

Разкриването на самоличността му може да повлияе и на начина, по който създава изкуство. Анонимността му позволяваше да рисува върху обществени и частни сгради без риск от наказание за вандализъм. Сега това може да стане по-трудно.

Колекционерите внимателно ще следят какво ще създаде Банкси оттук нататък. „Ако новите му творби са добри, това ще повиши стойността и на старите, създадени в анонимност“, казва Брант. „Ако не – няма.“

