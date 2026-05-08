Най-южното ни селце целува морето

В най-югоизточния край на България, там, където Странджа планина се потапя в дълбините на Черно море, се намира Резово. Това не е просто поредната морска дестинация – това е място с особена енергия, където историята, природата и геополитиката се срещат в устието на една малка река.

На ръба на два свята

Резово е най-южното населено място по нашето Черноморие. Основната му атракция е устието на река Резовска, която чертае границата между България и Турция. Гледката от високия скалист бряг е уникална: само на няколко десетки метра през водата се вее турският флаг и започва безкрайният пясъчен плаж на съседната държава. Тук усещането, че се намирате на „края на света“ (или поне на Европейския съюз), е съвсем реално.

Дивата красота на Странджа

За разлика от шумните курорти на север, Резово предлага сурова и автентична природа. Селото е част от Природен парк „Странджа“ и е заобиколено от вековни гори. Брягът тук е висок и скалист, а ерозията е оформила причудливи фигури в камъка. Тъй като районът дълги години е бил със строг граничен режим, природата е останала почти непокътната. Водата е кристално чиста, а тишината се прекъсва единствено от крясъка на чайките и шума на прибоя.

За кого е Резово?

Резово не е място за любителите на ол-инклузив хотелите и нощния живот. Тук идват хората, които търсят уединение и спокойствие, защото селцето е малко, уютно и лишено от тълпи. За любителите на фотографията и божествените гледки панорамата към турския бряг и скалистите заливи е рай за обектива. Ценителите на културния туризъм също са добре дошли в Резово, защото в близост се намира древният тракийски мегалит „Бегликташ“ и живописното село Синеморец.

Духът на Резово

Резово носи духа на стара България. Малките къщички, гостоприемните местни хора и прясната риба, която можете да опитате в местните кръчми, създават усещане за уют и забавено време. Това е място за размисъл, за дълги разходки по брега и за осъзнаване на това колко малки, но същевременно важни са границите, които ни разделят.

Ако търсите място, където да изключите телефона си и да се свържете с природата, Резово е вашата последна спирка на юг.

